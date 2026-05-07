В Одесі пролунали вибухи: місто під атакою ворожих дронів

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 7 травня, в Одесі лунають вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупанти атакують місто та область ударними дронами з акваторії Чорного моря. Наразі в місті триває бойова робота, мешканців просять перебувати в безпечних місцях.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 7 травня, в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку міста та селища Чорноморське. Моніторингові канали уточнювали, що дрон летить у бік прибережних районів обласного центру, зокрема на Ланжерон та Пересипський район. Ймовірно працюють сили ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Крім того, РФ атакує дронами й сусідній Миколаїв та Херсон. Про вибухи повідомлялося в обо містах.

Реактивні дрони

Російські війська активніше застосовують реактивні дрони під час атак на Одещину. Через високу швидкість такі безпілотники значно складніше перехоплювати. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, окупанти розширюють використання цього типу БпЛА, що збільшує навантаження на сили ППО та операторів дронів-перехоплювачів. Водночас українські військові пристосовуються до нових умов і посилюють підготовку пілотів.

Читайте також:

Попри це, ефективність Сил оборони поступово зростає. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи дедалі частіше знищують повітряні цілі. Водночас реактивні дрони залишаються серйозною загрозою для регіону, що підтверджують регулярні атаки на Одещину.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія не припиняє атаки по цивільній інфраструктурі Одещини. Цього разу під удар потрапив один із портів Великої Одеси. Внаслідок обстрілу 5 травня пошкоджене чергове цивільне судно. Екіпаж не постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що Одеська область пережила складний квітень із масованими атаками дронів і ракет. Попри постійні обстріли, регіон відновлює пошкоджені об’єкти та посилює захист. Влада працює над безпекою шкіл і укриттів, щоб діти могли навчатися офлайн. Паралельно готуються до туристичного сезону.