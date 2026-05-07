В Одессе прогремели взрывы: город под атакой вражеских дронов

Дым в небе.

Сейчас, 7 мая, в Одессе раздаются взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты атакуют город и область ударными дронами из акватории Черного моря. Сейчас в городе продолжается боевая работа, жителей просят находиться в безопасных местах.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе.

Взрывы в Одессе

Сегодня, 7 мая, в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении города и поселка Черноморское. Мониторинговые каналы уточняли, что дрон летит в сторону прибрежных районов областного центра, в частности на Ланжерон и Пересыпский район. Вероятно работают силы ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Кроме того, РФ атакует дронами и соседний Николаев и Херсон. О взрывах сообщалось в обоих городах.

Реактивные дроны

Российские войска активнее применяют реактивные дроны во время атак на Одесскую область. Из-за высокой скорости такие беспилотники значительно сложнее перехватывать. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, оккупанты расширяют использование этого типа БпЛА, что увеличивает нагрузку на силы ПВО и операторов дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные приспосабливаются к новым условиям и усиливают подготовку пилотов.

Несмотря на это, эффективность Сил обороны постепенно растет. Мобильные огневые группы и другие подразделения все чаще уничтожают воздушные цели. В то же время реактивные дроны остаются серьезной угрозой для региона, что подтверждают регулярные атаки на Одесскую область.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия не прекращает атаки по гражданской инфраструктуре Одесской области. На этот раз под удар попал один из портов Большой Одессы. В результате обстрела 5 мая повреждено очередное гражданское судно. Экипаж не пострадал.

Также Новини.LIVE писали, что Одесская область пережила сложный апрель с массированными атаками дронов и ракет. Несмотря на постоянные обстрелы, регион восстанавливает поврежденные объекты и усиливает защиту. Власти работают над безопасностью школ и укрытий, чтобы дети могли учиться офлайн. Параллельно готовятся к туристическому сезону.