Атака дронів на Одесу: наслідки ворожого удару по місту

Палаючі автівки. Фото: Одеська ОВА

Сьогодні, 13 травня, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків у житловому районі. На жаль, відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Атака на Одесу

В Одесі 13 травня внаслідок атаки дронів РФ зафіксовано падіння уламків у житловому районі. Після цього у дворі 9-поверхового будинку виникла пожежа. Загорілися кілька припаркованих автомобілів. За попередніми даними, внаслідок події постраждали двоє людей. Їхній стан уточнюється.

Ліквідація наслідків

На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки займання. Інформація щодо масштабів пошкоджень і кількості постраждалих оновлюється. Мешканців закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одесі оголосили об 11:13. Перші вибухи у місті пролунали близько 11:49. Згодом, о 12:24 було чутно повторну роботу ППО. Вже о 12:50 у місті прогримів сильний вибух. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Як повідомляли Новини.LIVE, російська армія після кількох днів затишшя знову атакувала Одещину ударними дронами. Вночі регіон пережив кілька хвиль повітряних ударів по промисловій інфраструктурі. Через обстріл виникли пожежі та пошкодження будівель. За попередніми даними, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що Росія не припиняє атаки по цивільній інфраструктурі Одещини. Цього разу під удар потрапив один із портів Великої Одеси. Внаслідок обстрілу 5 травня пошкоджене чергове цивільне судно. Екіпаж не постраждав.