Атака дронов на Одессу: последствия вражеского удара по городу

Горящие машины. Фото: Одесская ОВА

Сегодня, 13 мая, Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано падение обломков в жилом районе. К сожалению, известно о пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Атака на Одессу

В Одессе 13 мая в результате атаки дронов РФ зафиксировано падение обломков в жилом районе. После этого во дворе 9-этажного дома возник пожар. Загорелись несколько припаркованных автомобилей. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. Их состояние уточняется.

Ликвидация последствий

На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия возгорания. Информация о масштабах повреждений и количестве пострадавших обновляется. Жителей призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одессе объявили в 11:13. Первые взрывы в городе прогремели около 11:49. Впоследствии, в 12:24 было слышно повторную работу ПВО. Уже в 12:50 в городе прогремел сильный взрыв. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей города находиться в укрытиях.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия после нескольких дней затишья снова атаковала Одесскую область ударными дронами. Ночью регион пережил несколько волн воздушных ударов по промышленной инфраструктуре. Из-за обстрелов возникли пожары и повреждения зданий. По предварительным данным, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что Россия не прекращает атаки по гражданской инфраструктуре Одесской области. На этот раз под удар попал один из портов Большой Одессы. В результате обстрела 5 мая повреждено очередное гражданское судно. Экипаж не пострадал.