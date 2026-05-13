В Одесі лунають вибухи: Росія атакує дронами з Чорного моря

Дим в небі після вибухів.

Зараз, 13 травня, в Одесі лунають вибухи. Російські окупанти атакують місто та область ударними дронами з акваторії Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух в Одесі.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 13 травня, в Одесі пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку міста. Зокрема відомо було, що дрон летить у бік прибережних районів обласного центру. Ймовірно працюють сили ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Близько 12:24 в Одесі пролунали повторні вибухи. Дрон рухався у бік міста. Моніторингові канали повідомили, що його збили в морі.

Нічний обстріл

Цієї ночі російська армія масовано атакувала ударними безпілотниками промислову інфраструктуру Одещини. Під час кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських і господарчих приміщень. Унаслідок влучань виникли локальні пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. За попередніми даними, постраждалих немає.

Укриття в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія не припиняє атаки по цивільній інфраструктурі Одещини. Цього разу під удар потрапив один із портів Великої Одеси. Внаслідок обстрілу 5 травня пошкоджене чергове цивільне судно. Екіпаж не постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що Росія використовує безекіпажні морські катери для атак, зокрема поблизу Одеси. Масового застосування поки немає, але загроза залишається реальною. Українські військові готуються відбивати такі удари. Водночас ворог більше покладається на повітряні дрони.