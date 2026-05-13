В Одессе раздаются взрывы: Россия атакует дронами с Черного моря

Дым в небе после взрывов.

Сейчас, 13 мая, в Одессе раздаются взрывы. Российские оккупанты атакуют город и область ударными дронами из акватории Черного моря. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Одессе

Сегодня, 13 мая, в Одессе прогремели взрывы.Мониторинговые каналы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении города. В частности известно было, что дрон летит в сторону прибрежных районов областного центра. Вероятно работают силы ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Ночной обстрел

Этой ночью российская армия массированно атаковала ударными беспилотниками промышленную инфраструктуру Одесской области. Во время нескольких волн ударов зафиксированы повреждения складских и хозяйственных помещений. В результате попаданий возникли локальные пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.

Укрытия в Одессе

Увидеть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.