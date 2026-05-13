Одесса под ударами шахедов: последствия дневной атаки (фото)

Одесса под ударами шахедов: последствия дневной атаки (фото)

Дата публикации 13 мая 2026 16:42
Одесса под ударами шахедов: последствия дневной атаки (фото)
Авто, которые сгорели. Фото: Новини.LIVE

Днем 13 мая российские дроны атаковали Одессу. В городе повреждены многоэтажки, выбиты сотни окон и сгорели автомобили. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Люди, которые пережили атаку, говорят — самое страшное было не само падение обломков, а секунды после взрыва.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и пообщались с жителями поврежденного дома.

Дети спаслись

Днем Россия коварно атаковала Одессу дронами. Житель дома Владислав говорит, что во время атаки был дома. Сначала услышал сильный звук двигателя и подумал, что летит ракета. Уже позже узнал, что это был дрон. По его словам, в квартире выбило окна на лоджии и балконе. Сам балкон почти полностью разбит, повреждена обшивка и несколько стеклопакетов. Мужчина рассказал, что коммунальщики пообещали временно закрыть окна плитами ОСБ, но балкон ремонтировать пока не будут.

"Детям очень повезло, что они были в другой комнате. Если бы были ближе к окнам, я думаю, что могло закончиться намного хуже", — говорит Владислав.

Обстріл Одеси 13 травня
Владислав о моменте взрыва. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси
Выбитые окна на балконах. Фото: Новини.LIVE

После взрыва семья отправила детей к родственникам, а сами хозяева остались убирать квартиру и закрывать поврежденные окна.

Удар по Одесу 13 травня
Поврежден вход в подъезд. Фото: Новини.LIVE

Авто выгорело

Одесситка Оля рассказала, что во время атаки собиралась выезжать по делам. Она еще была дома у выхода, когда услышала взрыв. Женщина говорит, что ее автомобиль сгорел почти полностью. От машины практически ничего не осталось.

"Я не вижу, что ее можно как-то восстановить. Она полностью сгорела", — говорит Оля.

Наслідки обстрілу Одеси
Ольга о машине. Фото: Новини.LIVE
Атака на Одесу: наслідки обстрілу
Авто, которые сгорели. Фото: Новини.LIVE

При этом квартира, по ее словам, серьезно не пострадала — лишь немного повредило рамы.

Атака на Одесу: наслідки обстрілу
Место удара в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Дверь заклинило

Еще одна жительница дома, Ирина, после взрыва не могла выбраться из квартиры. Из-за удара заклинило дверь, и женщина оказалась внутри. По ее словам, спасатели приехали быстро и помогли ей выйти. Женщина говорит, что переживает подобное уже не впервые.

"Это очень страшно, когда ты не можешь выйти. Это ужас. Когда ты в помещении и тебя заклинило, то не дай Бог никому такого", — рассказала женщина.

Удар по Одесу 13 травня
Ирина об атаке. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одеси 13 травня
Повреждения в доме. Фото: Новини.LIVE

Сейчас жители еще ждут оценку повреждений от специальной комиссии. Также в доме временно нет газа.

Наслідки обстрілу Одеси
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Днем, 13 мая РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. Обломки дрона упали на крышу девятиэтажного жилого дома. После этого загорелись припаркованные рядом автомобили.

Удар по Одесу 13 травня
Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE

Сначала сообщали о двух пострадавших. Позже стало известно, что это мужчины 31 и 38 лет. Их доставили в больницы, медики оказывают необходимую помощь. В результате атаки повреждены фасад и остекление жилого дома, а также несколько легковых автомобилей. Пожары уже ликвидировали спасатели. На месте работает оперативный штаб и коммунальные службы.

Атака на Одесу: наслідки обстрілу
Ремонт газовой трубы. Фото: Новини.LIVE

Глава Киевская районная администрация Марина Лозовенко сообщила, что из-за атаки пострадали по меньшей мере шесть многоэтажек. По ее словам, в домах уже насчитали более 180 выбитых окон, но обследование еще продолжается.

"Наши службы сейчас помогают людям закрывать окна и двери. Также жители могут оформить финансовую помощь по городской программе", — сказала Лозовенко.

Атака на Одесу: наслідки обстрілу
Марина Лозовенко о масштабах последствий. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одеси 13 травня
Пункт несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, коммунальщики убирают осколки стекла и поврежденные конструкции, а в случае серьезных разрушений к работе привлекают дополнительные службы и помогают людям оформить заявки на компенсацию.

Наслідки обстрілу Одеси
Поврежденные авто. Фото: Новини.LIVE

Обстрел области

Вражеская атака затронула и юг Одесской области. В Белгород-Днестровском районе из-за падения обломков дрона повреждена крыша трехэтажного жилого дома. На месте возник пожар, его ликвидировали спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.

Наслідки атаки на Одещину
Поврежденный дом в области. Фото: Одесская ОВА

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия после нескольких дней затишья снова атаковала Одесскую область ударными дронами. Ночью регион пережил несколько волн воздушных ударов по промышленной инфраструктуре. Из-за обстрелов возникли пожары и повреждения зданий. По предварительным данным, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что утром 5 мая, враг атаковал порт Большой Одессы. В результате удара повреждения получило гражданское судно под флагом Островов Кука. Люди на борту не пострадали.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
