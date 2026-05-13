Одесса под ударами шахедов: последствия дневной атаки (фото)
Днем 13 мая российские дроны атаковали Одессу. В городе повреждены многоэтажки, выбиты сотни окон и сгорели автомобили. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Люди, которые пережили атаку, говорят — самое страшное было не само падение обломков, а секунды после взрыва.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и пообщались с жителями поврежденного дома.
Дети спаслись
Днем Россия коварно атаковала Одессу дронами. Житель дома Владислав говорит, что во время атаки был дома. Сначала услышал сильный звук двигателя и подумал, что летит ракета. Уже позже узнал, что это был дрон. По его словам, в квартире выбило окна на лоджии и балконе. Сам балкон почти полностью разбит, повреждена обшивка и несколько стеклопакетов. Мужчина рассказал, что коммунальщики пообещали временно закрыть окна плитами ОСБ, но балкон ремонтировать пока не будут.
"Детям очень повезло, что они были в другой комнате. Если бы были ближе к окнам, я думаю, что могло закончиться намного хуже", — говорит Владислав.
После взрыва семья отправила детей к родственникам, а сами хозяева остались убирать квартиру и закрывать поврежденные окна.
Авто выгорело
Одесситка Оля рассказала, что во время атаки собиралась выезжать по делам. Она еще была дома у выхода, когда услышала взрыв. Женщина говорит, что ее автомобиль сгорел почти полностью. От машины практически ничего не осталось.
"Я не вижу, что ее можно как-то восстановить. Она полностью сгорела", — говорит Оля.
При этом квартира, по ее словам, серьезно не пострадала — лишь немного повредило рамы.
Дверь заклинило
Еще одна жительница дома, Ирина, после взрыва не могла выбраться из квартиры. Из-за удара заклинило дверь, и женщина оказалась внутри. По ее словам, спасатели приехали быстро и помогли ей выйти. Женщина говорит, что переживает подобное уже не впервые.
"Это очень страшно, когда ты не можешь выйти. Это ужас. Когда ты в помещении и тебя заклинило, то не дай Бог никому такого", — рассказала женщина.
Сейчас жители еще ждут оценку повреждений от специальной комиссии. Также в доме временно нет газа.
Что известно об атаке
Днем, 13 мая РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. Обломки дрона упали на крышу девятиэтажного жилого дома. После этого загорелись припаркованные рядом автомобили.
Сначала сообщали о двух пострадавших. Позже стало известно, что это мужчины 31 и 38 лет. Их доставили в больницы, медики оказывают необходимую помощь. В результате атаки повреждены фасад и остекление жилого дома, а также несколько легковых автомобилей. Пожары уже ликвидировали спасатели. На месте работает оперативный штаб и коммунальные службы.
Глава Киевская районная администрация Марина Лозовенко сообщила, что из-за атаки пострадали по меньшей мере шесть многоэтажек. По ее словам, в домах уже насчитали более 180 выбитых окон, но обследование еще продолжается.
"Наши службы сейчас помогают людям закрывать окна и двери. Также жители могут оформить финансовую помощь по городской программе", — сказала Лозовенко.
По ее словам, коммунальщики убирают осколки стекла и поврежденные конструкции, а в случае серьезных разрушений к работе привлекают дополнительные службы и помогают людям оформить заявки на компенсацию.
Обстрел области
Вражеская атака затронула и юг Одесской области. В Белгород-Днестровском районе из-за падения обломков дрона повреждена крыша трехэтажного жилого дома. На месте возник пожар, его ликвидировали спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.
