В Одеській області виник блекаут: РФ пошкодила енергооб'єкт

У четвер ввечері, 14 травня, росіяни вчергове атакували Одеську область. Під ударом ворога був енергетичний об'єкт, через що деякі мешканці залишилися без світла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДТЕК.

"Увечері 14 травня ворог вдарив по Одещині. Після обстрілу наші бригади вже перезаживили 12 тисяч родин. Ще 3 тисячі осель залишаються без світла", — йдеться у повідомленні в Telegram.

У компанії наголосили, що пошкодження суттєві, тому відновлення потребує часу. Наразі енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки людей.

Як повідомляло Новини.LIVE, росіяни регулярно атакують Одесу та Одеську область дронами та іншими засобами ураження. Зокрема, у вівторок 13 травня в Одесі через атаку РФ були пошкоджені висотки, згоріли автомобілі та постраждали щонайменше двоє чоловіків, яких госпіталізували.

Також ми писали, що в ніч проти 14 травня ворог здійснив масовану атаку на область. Основною ціллю окупантів стали об'єкти портової інфраструктури та вантажний транспорт. Рятувальникам довелося гасити пожежі всю та ліквідовувати наслідки атаки.