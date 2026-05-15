В Одеській області виник блекаут: РФ пошкодила енергооб'єкт

В Одеській області виник блекаут: РФ пошкодила енергооб'єкт

Дата публікації: 15 травня 2026 00:34
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У четвер ввечері, 14 травня, росіяни вчергове атакували Одеську область. Під ударом ворога був енергетичний об'єкт, через що деякі мешканці залишилися без світла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДТЕК.

Блекаут в Одеській області 14 травня

"Увечері 14 травня ворог вдарив по Одещині. Після обстрілу наші бригади вже перезаживили 12 тисяч родин. Ще 3 тисячі осель залишаються без світла", — йдеться у повідомленні в Telegram.

У компанії наголосили, що пошкодження суттєві, тому відновлення потребує часу. Наразі енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки людей.

Пост ДТЕК про наслідки атаки РФ в Одеській області. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, росіяни регулярно атакують Одесу та Одеську область дронами та іншими засобами ураження. Зокрема, у вівторок 13 травня в Одесі через атаку РФ були пошкоджені висотки, згоріли автомобілі та постраждали щонайменше двоє чоловіків, яких госпіталізували.

Також ми писали, що в ніч проти 14 травня ворог здійснив масовану атаку на область. Основною ціллю окупантів стали об'єкти портової інфраструктури та вантажний транспорт. Рятувальникам довелося гасити пожежі всю та ліквідовувати наслідки атаки.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
