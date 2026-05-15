Главная Одесса В Одесской области возник блэкаут: РФ повредила энергообъект

Дата публикации 15 мая 2026 00:34
Отключение света. Фото: Новини.LIVE

В четверг вечером, 14 мая, россияне в очередной раз атаковали Одесскую область. Под ударом врага был энергетический объект, из-за чего некоторые жители остались без света.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ДТЭК.

Блэкаут в Одесской области 14 мая

"Вечером 14 мая враг ударил по Одесской области. После обстрела наши бригады уже перезаживили 12 тысяч семей. Еще 3 тысячи домов остаются без света", — говорится в сообщении в Telegram.

В компании отметили, что повреждения существенные, поэтому восстановление требует времени. Сейчас энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.

Блекаут в Одеській області 14 травня через удар РФ
Пост ДТЭК о последствиях атаки РФ в Одесской области. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, россияне регулярно атакуют Одессу и Одесскую область дронами и другими средствами поражения. В частности, во вторник 13 мая в Одессе из-за атаки РФ были повреждены высотки, сгорели автомобили и пострадали по меньшей мере двое мужчин, которых госпитализировали.

Также мы писали, что в ночь на 14 мая враг совершил массированную атаку на область. Основной целью оккупантов стали объекты портовой инфраструктуры и грузовой транспорт. Спасателям пришлось тушить пожары всю и ликвидировать последствия атаки.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
