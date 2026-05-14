Россияне ночью атаковали Одесчину: есть разрушения и пострадавшие

Спасатель тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью, 14 мая, российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными дронами. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры. Из-за атаки пострадали два человека. Спасатели всю ночь тушили пожары и ликвидировали последствия ударов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

Россия атаковала Одесскую область несколькими волнами ударных беспилотников. Основной целью стали объекты портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. По предварительным данным, пострадали два человека: 33-летний и 70-летний мужчины. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Выбитое окно. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа экстренных служб

После попаданий вспыхнули пожары, спасатели оперативно их ликвидировали. К ликвидации последствий привлекли более 60 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС. На местах ударов продолжают работать экстренные службы.

Специалисты разбирают поврежденные конструкции и устраняют последствия атаки. На месте также правоохранители документируют военные преступления. Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также:

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Обстрел Одессы

Под утро российские войска несколькими волнами атаковали Одессу ударными беспилотниками. Благодаря работе украинских Сил обороны в городе удалось избежать попаданий и пострадавших. Несмотря на ночную опасность, ситуация в Одессе осталась контролируемой.

Дым во время пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Ночью в Одесской области объявляли сигнал воздушной тревоги. Сигнал об опасности прозвучал в 00:57 и продолжался вплоть до утра — 06:35. За это время Россия несколькими волнами атаковала город и область.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 13 мая российские дроны атаковали Одессу. В городе повреждены многоэтажки, выбиты сотни окон и сгорели автомобили. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Люди, которые пережили атаку, говорят — самое страшное было не само падение обломков, а секунды после взрыва.

Также Новини.LIVE писали, что российская армия после нескольких дней затишья снова атаковала Одесскую область ударными дронами. Ночью регион пережил несколько волн воздушных ударов по промышленной инфраструктуре. Из-за обстрелов возникли пожары и повреждения зданий. По предварительным данным, люди не пострадали.