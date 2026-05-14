Росіяни вночі атакували Одещину: є руйнування та постраждалі

Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Уночі, 14 травня, російські війська знову масовано атакували Одещину ударними дронами. Під удар потрапили об’єкти портової інфраструктури. Через атаку постраждали двоє людей. Рятувальники всю ніч гасили пожежі та ліквідовували наслідки ударів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

Росія атакувала Одещину кількома хвилями ударних безпілотників. Основною ціллю стали об’єкти портової інфраструктури. Унаслідок двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. За попередніми даними, постраждали двоє людей: 33-річний та 70-річний чоловіки. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Вибите вікно. Фото: ДСНС Одещини

Робота екстрених служб

Після влучань спалахнули пожежі, рятувальники оперативно їх ліквідували. До ліквідації наслідків залучили понад 60 рятувальників і 16 одиниць техніки ДСНС. На місцях ударів продовжують працювати екстрені служби.

Фахівці розбирають пошкоджені конструкції та усувають наслідки атаки. На місці також правоохоронці документують воєнні злочини. Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Обстріл Одеси

Під ранок російські війська кількома хвилями атакували Одесу ударними безпілотниками. Завдяки роботі українських Сил оборони в місті вдалося уникнути влучань та постраждалих. Попри нічну небезпеку, ситуація в Одесі залишилася контрольованою.

Дим під час пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Вночі на Одещині оголошували сигнал повітряної тривоги. Сигнал про небезпеку пролунав о 00:57 і тривав аж до ранку — 06:35. За цей час Росія декількома хвилями атакувала місто та область.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 13 травня російські дрони атакували Одесу. У місті пошкоджені багатоповерхівки, вибиті сотні вікон і згоріли автомобілі. Постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізували. Люди, які пережили атаку, кажуть — найстрашніше було не саме падіння уламків, а секунди після вибуху.

Також Новини.LIVE писали, що російська армія після кількох днів затишшя знову атакувала Одещину ударними дронами. Вночі регіон пережив кілька хвиль повітряних ударів по промисловій інфраструктурі. Через обстріл виникли пожежі та пошкодження будівель. За попередніми даними, люди не постраждали.