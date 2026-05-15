Одеса Ранковий удар по Одещині: постраждали семеро людей

Ранковий удар по Одещині: постраждали семеро людей

Дата публікації: 15 травня 2026 11:15
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія не припиняє комбіновані атаки по Одещині та продовжує бити по цивільних об’єктах. Для ударів ворог застосовує дрони та ракети. Зранку 15 травня російські війська знову атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу постраждали люди та пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Вранці 15 травня російські війська завдали чергового удару по Одеському району. Під час атаки зафіксували влучання в об’єкти цивільної та транспортної інфраструктури. За попередніми даними, постраждали семеро людей. Одна людина перебуває у важкому стані. Усіх поранених доправили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу. Інформація про наслідки удару ще уточнюється.

Тривогу на Одещині оголосили о 08:56. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Вибух прогримів близько 09:01. Після цього РФ продовжила атакувати регіон ударними безпілотниками з акваторії Чорного моря. Відбій пролунав о 09:31.

Вночі 15 травня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одещині, цілячи по цивільній та критичній інфраструктурі. Пошкоджено шість приватних будинків, триповерхову офісну будівлю та три автомобілі. Від обстрілу постраждали двоє людей. До лікарні доправили 66-річного чоловіка, ще 12-річному хлопчику медичну допомогу надали на місці.

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі, 14 травня, російські війська знову масовано атакували Одещину ударними дронами. Під удар потрапили об’єкти портової інфраструктури. Через атаку постраждали двоє людей. Рятувальники всю ніч гасили пожежі та ліквідовували наслідки ударів.

Також Новини.LIVE писали, що у четвер ввечері, 14 травня, росіяни вчергове атакували Одеську область. Під ударом ворога був енергетичний об'єкт, через що деякі мешканці залишилися без світла.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
