Вибухи пролунали на Одещині: загроза ударних безпілотників
Зараз, 14 травня, в Одеській області було чутно звуки вибухів під час чергової атаки російських окупантів. Ворог спрямував ударні дрони з акваторії Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає.
Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.
Сьогодні, 14 травня, на Одещині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Одещини та Миколаївщини. Моніторингові канали уточнювали, що дрон летить у бік Південного. Ймовірно працювали сили ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.