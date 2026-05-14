Взрывы прогремели в Одесской области: угроза ударных беспилотников

Взрывы прогремели на Одесчине: угроза ударных беспилотников

Дата публикации 14 мая 2026 10:46
Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сейчас, 14 мая, в Одесской области были слышны звуки взрывов во время очередной атаки российских оккупантов. Враг направил ударные дроны из акватории Черного моря. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Вибухи пролунали на Одещині
Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 14 мая, в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Одесской и Николаевской областей. Мониторинговые каналы уточняли, что дрон летит в сторону Южного. Вероятно работали силы ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью, 14 мая, российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными дронами. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры. Из-за атаки пострадали два человека. Спасатели всю ночь тушили пожары и ликвидировали последствия ударов.

Также Новини.LIVE писали, что днем 13 мая российские дроны атаковали Одессу. В городе повреждены многоэтажки, выбиты сотни окон и сгорели автомобили. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Люди, которые пережили атаку, говорят — самое страшное было не само падение обломков, а секунды после взрыва.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
