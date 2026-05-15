Утренний удар по Одесчине: пострадали семь человек
Россия не прекращает комбинированные атаки по Одесской области и продолжает бить по гражданским объектам. Для ударов враг применяет дроны и ракеты. Утром 15 мая российские войска снова атаковали Одесскую область. В результате обстрела пострадали люди и повреждена инфраструктура.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Атака на Одесскую область
Утром 15 мая российские войска нанесли очередной удар по Одесскому району. Во время атаки зафиксировали попадания в объекты гражданской и транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии. Всех раненых доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Информация о последствиях удара еще уточняется.
Что известно об атаке
Тревогу в Одесской области объявили в 08:56. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. Взрыв прогремел около 09:01. После этого РФ продолжила атаковать регион ударными беспилотниками из акватории Черного моря. Отбой прозвучал в 09:31.
Ночной обстрел
Ночью 15 мая российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Одесской области, целясь по гражданской и критической инфраструктуре. Повреждены шесть частных домов, трехэтажное офисное здание и три автомобиля. От обстрела пострадали два человека. В больницу доставили 66-летнего мужчину, еще 12-летнему мальчику медицинскую помощь оказали на месте.
Как сообщали Новини.LIVE, ночью, 14 мая, российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными дронами. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры. Из-за атаки пострадали два человека. Спасатели всю ночь тушили пожары и ликвидировали последствия ударов.
Также Новини.LIVE писали, что в четверг вечером, 14 мая, россияне в очередной раз атаковали Одесскую область. Под ударом врага был энергетический объект, из-за чего некоторые жители остались без света.