Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Утренний удар по Одесчине: пострадали семь человек

Утренний удар по Одесчине: пострадали семь человек

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 11:15
Утренний удар по Одесчине: пострадали семь человек
Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Россия не прекращает комбинированные атаки по Одесской области и продолжает бить по гражданским объектам. Для ударов враг применяет дроны и ракеты. Утром 15 мая российские войска снова атаковали Одесскую область. В результате обстрела пострадали люди и повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Наслідки атаки на Одещину
Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Атака на Одесскую область

Утром 15 мая российские войска нанесли очередной удар по Одесскому району. Во время атаки зафиксировали попадания в объекты гражданской и транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии. Всех раненых доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Информация о последствиях удара еще уточняется.

Что известно об атаке

Тревогу в Одесской области объявили в 08:56. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. Взрыв прогремел около 09:01. После этого РФ продолжила атаковать регион ударными беспилотниками из акватории Черного моря. Отбой прозвучал в 09:31.

Ночной обстрел

Ночью 15 мая российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Одесской области, целясь по гражданской и критической инфраструктуре. Повреждены шесть частных домов, трехэтажное офисное здание и три автомобиля. От обстрела пострадали два человека. В больницу доставили 66-летнего мужчину, еще 12-летнему мальчику медицинскую помощь оказали на месте.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, ночью, 14 мая, российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными дронами. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры. Из-за атаки пострадали два человека. Спасатели всю ночь тушили пожары и ликвидировали последствия ударов.

Также Новини.LIVE писали, что в четверг вечером, 14 мая, россияне в очередной раз атаковали Одесскую область. Под ударом врага был энергетический объект, из-за чего некоторые жители остались без света.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации