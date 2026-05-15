Утренний удар по Одесчине: пострадали семь человек

Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Россия не прекращает комбинированные атаки по Одесской области и продолжает бить по гражданским объектам. Для ударов враг применяет дроны и ракеты. Утром 15 мая российские войска снова атаковали Одесскую область. В результате обстрела пострадали люди и повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Атака на Одесскую область

Утром 15 мая российские войска нанесли очередной удар по Одесскому району. Во время атаки зафиксировали попадания в объекты гражданской и транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии. Всех раненых доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Информация о последствиях удара еще уточняется.

Что известно об атаке

Тревогу в Одесской области объявили в 08:56. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. Взрыв прогремел около 09:01. После этого РФ продолжила атаковать регион ударными беспилотниками из акватории Черного моря. Отбой прозвучал в 09:31.

Ночной обстрел

Ночью 15 мая российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Одесской области, целясь по гражданской и критической инфраструктуре. Повреждены шесть частных домов, трехэтажное офисное здание и три автомобиля. От обстрела пострадали два человека. В больницу доставили 66-летнего мужчину, еще 12-летнему мальчику медицинскую помощь оказали на месте.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, ночью, 14 мая, российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными дронами. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры. Из-за атаки пострадали два человека. Спасатели всю ночь тушили пожары и ликвидировали последствия ударов.

Также Новини.LIVE писали, что в четверг вечером, 14 мая, россияне в очередной раз атаковали Одесскую область. Под ударом врага был энергетический объект, из-за чего некоторые жители остались без света.