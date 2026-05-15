Комбінований удар по Одещині: серед постраждалих дитина

Пошкоджений будинок. Фото: Одеська ОВА

Уночі, 15 травня, Росія масовано атакувала Одещину ракетами та дронами. Під ударом опинилися житлові будинки, підприємства та об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки є постраждалі, у кількох місцях спалахнули пожежі. Рятувальники та комунальні служби до ранку ліквідовували наслідки обстрілу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Атака на Одещину

Цієї ночі, 15 травня, Одещина пережила чергову комбіновану атаку з боку Росії. Окупанти били по регіону ракетами та ударними дронами. Основними цілями стали цивільна інфраструктура, житловий сектор та підприємства. Під удар потрапила й критична інфраструктура.

Вибиті вікна в будівлі. Фото: ДСНС Одещини

Унаслідок обстрілу пошкоджені чотири приватні будинки. Частину осель понівечило вибуховою хвилею — у будинках вибито вікна, пошкоджено дахи та конструкції. Також руйнувань зазнали технічні споруди, господарча будівля, адміністративне приміщення та нежитловий будинок.

Крім будівель, пошкоджено щонайменше три легкові автомобілі. Від ворожої атаки постраждали двоє цивільних людей. До лікарні доставили 66-річного чоловіка, а 12-річному хлопчику на місці надали медичну допомогу.

Руйнації в будівлі. Фото: ДСНС Одещини

Робота екстрених служб

Під час атаки в різних районах виникло кілька пожеж. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати займання, щоб вогонь не поширився далі.

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 80 рятувальників ДСНС, 23 одиниці техніки, місцеву пожежну команду та добровольців. На місцях також працюють комунальні та екстрені служби, які допомагають мешканцям і прибирають наслідки руйнувань.

Вибиті ворота. Фото: Одеська обласна прокуратура

На місці правоохоронці документують воєнні злочини. Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Що відомо про атаку

Вночі в регіоні тричі оголошували повітряну тривогу, починаючи з 00:31 до 02:21. Під час атак РФ застосовувала ракети з тактичної авіації та ударні дрони. Вибухи лунали у різних районах області.

Пошкодження даху. Фото: Одеська ОВА

