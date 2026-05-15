Главная Одесса Комбинированный удар по Одесчине: среди пострадавших ребенок

Комбинированный удар по Одесчине: среди пострадавших ребенок

Дата публикации 15 мая 2026 09:46
Поврежденный дом. Фото: Одесская ОВА

Ночью, 15 мая, Россия массированно атаковала Одесскую область ракетами и дронами. Под ударом оказались жилые дома, предприятия и объекты критической инфраструктуры. В результате атаки есть пострадавшие, в нескольких местах вспыхнули пожары. Спасатели и коммунальные службы до утра ликвидировали последствия обстрела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Атака на Одесскую область

Этой ночью, 15 мая, Одесская область пережила очередную комбинированную атаку со стороны России. Оккупанты били по региону ракетами и ударными дронами. Основными целями стали гражданская инфраструктура, жилой сектор и предприятия. Под удар попала и критическая инфраструктура.

Выбитые окна в здании. Фото: ГСЧС Одесской области

В результате обстрела повреждены четыре частных дома. Часть домов изуродовало взрывной волной — в домах выбиты окна, повреждены крыши и конструкции. Также разрушениям подверглись технические сооружения, хозяйственное здание, административное помещение и нежилой дом.

Кроме зданий, повреждены по меньшей мере три легковых автомобиля. От вражеской атаки пострадали двое гражданских людей. В больницу доставили 66-летнего мужчину, а 12-летнему мальчику на месте оказали медицинскую помощь.

Разрушения в здании. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа экстренных служб

Во время атаки в разных районах возникло несколько пожаров. Спасателям удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорание, чтобы огонь не распространился дальше.

К ликвидации последствий атаки привлекли более 80 спасателей ГСЧС, 23 единицы техники, местную пожарную команду и добровольцев. На местах также работают коммунальные и экстренные службы, которые помогают жителям и убирают последствия разрушений.

Выбитые ворота. Фото: Одесская областная прокуратура

На месте правоохранители документируют военные преступления. Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Что известно об атаке

Ночью в регионе трижды объявляли воздушную тревогу, начиная с 00:31 до 02:21. Во время атак РФ применяла ракеты с тактической авиации и ударные дроны. Взрывы раздавались в разных районах области.

Повреждения крыши. Фото: Одесская ОВА

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня, 15 мая, в Одесской области прогремел мощный взрыв. Враг в очередной раз направил на регион ракету, а также ударные беспилотники. Сейчас информации о последствиях нет.

Также Новини.LIVE писали, в четверг вечером, 14 мая, россияне в очередной раз атаковали Одесскую область. Под ударом врага был энергетический объект, из-за чего некоторые жители остались без света.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
