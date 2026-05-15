Одесчина под обстрелами дронов РФ: последствия дневной атаки

Спасатель ликвидирует последствия атаки.

Россия с вечера почти непрерывно обстреливает Одесскую область дронами и ракетами. Днем, 15 мая, враг атаковал регион ударными беспилотниками. Известно об одном пострадавшем человеке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Сообщение о последствиях атаки.

Последствия атаки

Сегодня, 15 мая, в Одесском районе зафиксировано падение вражеских беспилотников на территорию частного хозяйства и садового кооператива. В результате удара повреждены два жилых дома. На одном из участков возник локальный пожар, который оперативно пытались ликвидировать. Также пострадал один человек. Информация о масштабах разрушений еще уточняется. На месте работают соответствующие службы.

Пострадавшие за сутки

По обновленным данным, в результате ночных и утренних атак по Одесской области пострадало десять человек. Шестеро из них были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи продолжают следить за состоянием пациентов. Данные о последствиях ударов могут меняться по мере уточнения информации.

Предыдущие атаки

Вечером 14 мая враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Под удар попал энергетический объект в Белгород-Днестровском районе. Повреждения привели к перебоям в электроснабжении, пострадавших не было. Часть потребителей оперативно удалось переподключить, однако тысячи абонентов оставались без света. Энергетики продолжали восстановительные работы, а критическую инфраструктуру перевели на резервное питание.

В ночь на 15 мая регион подвергся комбинированной ракетно-дроновой атаке. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры, жилой сектор и предприятия. Есть пострадавшие, повреждены частные дома и хозяйственные и административные постройки, а также транспорт. На местах работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия обстрелов.

Утром 15 мая атаки продолжились. В Одесском районе зафиксированы попадания по объектам гражданской и транспортной инфраструктуры. Есть пострадавшие, среди них люди в тяжелом состоянии. Всем оказывают медицинскую помощь, а спасательные службы продолжают работу на местах.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 13 мая российские дроны атаковали Одессу. В городе повреждены многоэтажки, выбиты сотни окон и сгорели автомобили. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Люди, которые пережили атаку, говорят — самое страшное было не само падение обломков, а секунды после взрыва.

Также Новини.LIVE писали, что ночью, 14 мая, российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными дронами. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры. Из-за атаки пострадали два человека. Спасатели всю ночь тушили пожары и ликвидировали последствия ударов.