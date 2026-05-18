Атака на Одесу: пошкоджені будинки та китайське судно в порту

Пошкоджений будинок в Одесі унаслідок атаки.

У ніч проти 18 травня російські окупанти дронами масовано атакували Одесу. У Київському та Приморському районах пошкоджені житлові будинки, ліцей та дитячий садок. Під час атаки російський безпілотник також пошкодив китайське торговельне судно у Чорному морі.

Атака на Одесу: що відомо

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські безпілотники влучили у три житлові будинки. Відомо про двох постраждалих. У потерпілих попередньо — травми середнього ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні.

"Цієї ночі ворог знову масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. На жаль, наразі відомо про двох постраждалих. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік", — написав Кіпер.

За його словами, один одноповерховий будинок у Приморському районі був зруйнований. В інших будинках пошкоджені фасади, дахи та вибиті вікна.

Будинок непридатний для життя

Місцевий житель Юрій розповідає, що під час удару був на роботі. Про те, що сталося з його квартирою, дізнався від сусіда телефоном.

"Мій сусід дзвонив. Каже, там у тебе все горить уже. Я прибіг сюди, а тут все розвалено. Ні квартири, нічого. До підвалу дійшло", — каже чоловік.

За його словами, після вибуху він так і не зміг потрапити всередину будинку, бо двері та замки заклинило уламками й перекошеними конструкціями. Каже, що зараз навіть не знає, де ночуватиме найближчим часом.

"Я не знаю, як туди потрапити. Може, замки різати треба. Більше мені йти нікуди. Або на роботі буду, або на вулиці", — говорить одесит.

Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення. Вже зараз відомо про 26 пошкоджених будинків: чотири приватні та 22 багатоквартирні. При гасінні пожеж, що виникли внаслідок влучення шахедів, рятувальникам доводилося припиняти свою роботу через постійну загрозу повторних ударів.

Влучання у два райони міста

Перший заступник мера Одеси Олександр Філатов повідомив, що у місті пошкоджені чотири багатоквартирні та 22 приватні будинки. Також вибуховою хвилею та уламками зачепило будівлі міського ліцею та дитячого садка.

"Станом на зараз розгорнуті оперативні штаби, надається необхідна допомога. На жаль, є два постраждалі. Одна дитина, один дорослий знаходяться в медичних закладах і надається необхідна допомога", — сказав Філатов.

Атака на судно в порту

Окрім цього, під ранок росіяни атакували об’єкти інфраструктури. Інформації про постраждалих там наразі немає. Під час атаки російський дрон пошкодив китайське торговельне судно в порту.

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахєдом" оприходувати китайське торговельне судно в нашому морі. Обійшлося без жертв, але це щось нове", — написав речник ВМС ЗСУ, Дмитро Плетенчук.

