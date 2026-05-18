Атака на Одессу: повреждены дома и китайское судно в порту

Атака на Одессу: повреждены дома и китайское судно в порту

Дата публикации 18 мая 2026 09:33
Атака на Одессу: повреждены дома и китайское судно в порту
Поврежденный дом в Одессе в результате атаки. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на 18 мая российские оккупанты дронами массированно атаковали Одессу. В Киевском и Приморском районах повреждены жилые дома, лицей и детский сад. Во время атаки российский беспилотник также повредил китайское торговое судно в Черном море.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщения от официальных источников.

Атака на Одессу: что известно

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что российские беспилотники попали в три жилых дома. Известно о двух пострадавших. У пострадавших предварительно — травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.

"Этой ночью враг снова массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. К сожалению, пока известно о двух пострадавших. Это 11-летний мальчик и 59-летний мужчина", — написал Кипер.

По его словам, один одноэтажный дом в Приморском районе был разрушен. В других домах повреждены фасады, крыши и выбиты окна.

Пожкоджений будинок в Одесі
Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE

Дом непригоден для жизни

Местный житель Юрий рассказывает, что во время удара был на работе. О том, что произошло с его квартирой, узнал от соседа по телефону.

"Мой сосед звонил. Говорит, там у тебя все горит уже. Я прибежал сюда, а тут все развалено. Ни квартиры, ничего. До подвала дошло", — говорит мужчина.

Одесит про атаку
Одессит Юрий рассказывает об атаке. Фото: Новини.LIVE
Будинок в Одесі без даху
Дом остался без крыши в результате попадания. Фото: Новини.LIVE

По его словам, после взрыва он так и не смог попасть внутрь дома, потому что двери и замки заклинило обломками и перекошенными конструкциями. Говорит, что сейчас даже не знает, где будет ночевать в ближайшее время.

"Я не знаю, как туда попасть. Может, замки резать надо. Больше мне идти некуда. Или на работе буду, или на улице", — говорит одессит.

Зруйнований будинок
Дом, который разрушил дрон в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Пошкоджена автівка
Машина, которая сгорела в результате атаки. Фото: Новини.LIVE
Зруйнований двір
Мусор во дворе после попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения. Уже сейчас известно о 26 поврежденных домах: четырех частных и 22 многоквартирных. При тушении пожаров, возникших в результате попадания камикадзе, спасателям приходилось прерывать свою работу из-за постоянной угрозы повторных ударов.

Жінка з собакою
Женщина держит собаку на руках. Фото: ГСЧС Одесской области
Вщент зруйнований будинок
Дом, в который попал дрон. Фото: ГСЧС Одесской области

Попадание в два района города

Первый заместитель мэра Одессы Александр Филатов сообщил, что в городе повреждены четыре многоквартирных и 22 частных дома. Также взрывной волной и обломками задело здания городского лицея и детского сада.

"По состоянию на сейчас развернуты оперативные штабы, оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть два пострадавших. Один ребенок, один взрослый находятся в медицинских учреждениях и оказывается необходимая помощь", — сказал Филатов.

Комунальники працюють на місці атаки
Коммунальщики на месте атаки. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Атака на судно в порту

Кроме этого, под утро россияне атаковали объекты инфраструктуры. Информации о пострадавших там пока нет. Во время атаки российский дрон повредил китайское торговое судно в порту.

"Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили "Шахедом" оприходовать китайское торговое судно в нашем море. Обошлось без жертв, но это что-то новое", — написал представитель ВМС ВСУ, Дмитрий Плетенчук.

Атака на Одесу: пошкоджені будинки та китайське судно в порту - фото 1
Сообщение Дмитрия Плетенчука. Фото: скриншот с facebook

Как писали Новини.LIVE, 16 мая российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом оккупантов были жилые дома и образовательное учреждение. Во время атаки также пострадала и портовая инфраструктура. В складском помещении и административном здании выбило остекление.

Позже Новини.LIVE сообщали, что в сети появились фото последствий ночной дроновой атаки на Измаил Одесской области. На обнародованных фото видны выбитые окна, поврежденные фасады домов, осколки стекла и строительный мусор во дворах. Также повреждены припаркованные автомобили. После обстрела в городе начали ликвидацию последствий атаки.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
