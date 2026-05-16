З’явилися фото наслідків нічної атаки на Ізмаїл, що на Одещині

Наслідки влучання в будинок. Фото: Ізмаїльська міська рада

В мережі з’явилися фото наслідків нічної дронової атаки на Ізмаїл Одеської області. Російські безпілотники вдарили по місту в ніч проти 16 травня. Пошкодження зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, навчальний заклад та медична установа.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міського голови Ізмаїла Андрія Абрамченка.

Наслідки атаки на багатоквартирний будинок. Фото: Ізмаїльська міська рада

Зруйнований балкон квартири. Фото: Ізмаїльська міська рада

Розбите унаслідок атаки скло. Фото: Ізмаїльська міська рада

Атака на Ізмаїл

За словами Андрія Абрамченко, російські війська вкотре атакували інфраструктуру Придунав’я. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Їй надали медичну допомогу.

"Зафіксовано пошкодження портової інфраструктури, житлових будинків, у тому числі багатоквартирних, автомобілів, навчального закладу і закладу охорони здоровʼя", — повідомив мер.

Зруйнована квартира. Фото: Ізмаїльська міська рада

Зруйноване помешкання. Фото: Ізмаїльська міська рада

Вигоріла кімната. Фото: Ізмаїльська міська рада

М'яка іграшка на підлозі. Фото: Ізмаїльська міська рада

Наслідки атаки на Ізмаїл

На оприлюднених фото видно вибиті вікна, пошкоджені фасади будинків, уламки скла та будівельне сміття у дворах. Також пошкоджені припарковані автомобілі. Після обстрілу у місті розпочали ліквідацію наслідків атаки. До робіт залучили всі комунальні служби.

"Проводиться розчищення дворових територій будинків, вивозяться будівельні уламки, низку пошкоджень вже ліквідовано", — зазначив Абрамченко.

Будинок залишився без даху унаслідок атаки. Фото: Ізмаїльська міська рада

Зруйнована будвля. Фото: Ізмаїльська міська рада

За словами мера, місто продовжує працювати у штатному режимі. Водопостачання та водовідведення не припинялися.

Руйнування у дворі будинку. Фото: Ізмаїльська міська рада

Пошкоджений освітній заклад в Ізмаїлі. Фото: Ізмаїльська міська рада

Руйнування у дворі приватного будинку. Фото: Ізмаїльська міська рада

Спеціалісти міського управління ЖКГ наразі обстежують пошкоджені будівлі та фіксують масштаби руйнувань. Соціальні служби приймають заяви від мешканців на отримання допомоги та компенсації. Родинам, чиє житло стало непридатним для проживання, пообіцяли тимчасове розміщення у комунальних установах.

Будинок без даху через атаку. Фото: Ізмаїльська міська рада

Пробита дроном стіна будинку. Фото: Ізмаїльська міська рада

Вирва після влучання. Фото: Ізмаїльська міська рада

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вдень 15 травня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. В Одеському районі дрони впали на території приватного господарства та садового кооперативу. Через атаку пошкоджено два житлові будинки, а на одній із ділянок спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко локалізували. Також постраждала одна людина. Масштаби руйнувань ще уточнюють.

Того ж дня зранку російські війська завдали ще одного удару по області — цього разу дронами та ракетами. Під вогнем були об’єкти цивільної й транспортної інфраструктури. За попередніми даними, поранення дістали семеро людей, один постраждалий перебуває у важкому стані. Усіх травмованих госпіталізували.

Крім того, вночі 15 травня Одещина пережила комбіновану атаку ракетами та ударними безпілотниками. Російські війська били по цивільній, критичній та промисловій інфраструктурі, а також по житлових кварталах.

