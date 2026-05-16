Головна Одеса З'явилися фото наслідків нічної атаки на Ізмаїл, що на Одещині

З'явилися фото наслідків нічної атаки на Ізмаїл, що на Одещині

Дата публікації: 16 травня 2026 12:15
Наслідки влучання в будинок. Фото: Ізмаїльська міська рада

В мережі з’явилися фото наслідків нічної дронової атаки на Ізмаїл Одеської області. Російські безпілотники вдарили по місту в ніч проти 16 травня. Пошкодження зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, навчальний заклад та медична установа.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міського голови Ізмаїла Андрія Абрамченка.

Пошкоджений фасад будинку
Наслідки атаки на багатоквартирний будинок. Фото: Ізмаїльська міська рада
Розбитий балкон унаслідок атаки
Зруйнований балкон квартири. Фото: Ізмаїльська міська рада
Вибете скло у вікні
Розбите унаслідок атаки скло. Фото: Ізмаїльська міська рада

Атака на Ізмаїл

За словами Андрія Абрамченко, російські війська вкотре атакували інфраструктуру Придунав’я. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Їй надали медичну допомогу.

"Зафіксовано пошкодження портової інфраструктури, житлових будинків, у тому числі багатоквартирних, автомобілів, навчального закладу і закладу охорони здоровʼя", — повідомив мер.

Зруйноване помешкання унаслідок атаки
Зруйнована квартира. Фото: Ізмаїльська міська рада
Наслідки атаки на будинок
Зруйноване помешкання. Фото: Ізмаїльська міська рада
Згорілі меблі
Вигоріла кімната. Фото: Ізмаїльська міська рада
Дитяча іграшка на підлозі
М'яка іграшка на підлозі. Фото: Ізмаїльська міська рада

Наслідки атаки на Ізмаїл

На оприлюднених фото видно вибиті вікна, пошкоджені фасади будинків, уламки скла та будівельне сміття у дворах. Також пошкоджені припарковані автомобілі. Після обстрілу у місті розпочали ліквідацію наслідків атаки. До робіт залучили всі комунальні служби.

"Проводиться розчищення дворових територій будинків, вивозяться будівельні уламки, низку пошкоджень вже ліквідовано", — зазначив Абрамченко.

Зруйнований дах будинку
Будинок залишився без даху унаслідок атаки. Фото: Ізмаїльська міська рада
Наслідки атаки на освітній заклад
Зруйнована будвля. Фото: Ізмаїльська міська рада

За словами мера, місто продовжує працювати у штатному режимі. Водопостачання та водовідведення не припинялися.

Сміття у дворі після атаки
Руйнування у дворі будинку. Фото: Ізмаїльська міська рада
Освітній заклад залишився без вікон
Пошкоджений освітній заклад в Ізмаїлі. Фото: Ізмаїльська міська рада
З’явилися фото наслідків нічної атаки на Ізмаїл
Руйнування у дворі приватного будинку. Фото: Ізмаїльська міська рада

Спеціалісти міського управління ЖКГ наразі обстежують пошкоджені будівлі та фіксують масштаби руйнувань. Соціальні служби приймають заяви від мешканців на отримання допомоги та компенсації. Родинам, чиє житло стало непридатним для проживання, пообіцяли тимчасове розміщення у комунальних установах.

Пошкоджений приватний будинок
Будинок без даху через атаку. Фото: Ізмаїльська міська рада
Дірка в стіні будинку
Пробита дроном стіна будинку. Фото: Ізмаїльська міська рада
Яма у дворі
Вирва після влучання. Фото: Ізмаїльська міська рада

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вдень 15 травня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. В Одеському районі дрони впали на території приватного господарства та садового кооперативу. Через атаку пошкоджено два житлові будинки, а на одній із ділянок спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко локалізували. Також постраждала одна людина. Масштаби руйнувань ще уточнюють.

Того ж дня зранку російські війська завдали ще одного удару по області — цього разу дронами та ракетами. Під вогнем були об’єкти цивільної й транспортної інфраструктури. За попередніми даними, поранення дістали семеро людей, один постраждалий перебуває у важкому стані. Усіх травмованих госпіталізували.

Крім того, вночі 15 травня Одещина пережила комбіновану атаку ракетами та ударними безпілотниками. Російські війська били по цивільній, критичній та промисловій інфраструктурі, а також по житлових кварталах.
 

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
