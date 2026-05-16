Появились фото последствий ночной атаки на Измаил, что на Одесчине

Последствия попадания в дом. Фото: Измаильский городской совет

В сети появились фото последствий ночной дроновой атаки на Измаил Одесской области. Российские беспилотники ударили по городу в ночь на 16 мая. Повреждения получили жилые дома, портовая инфраструктура, учебное заведение и медицинское учреждение.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение городского головы Измаила Андрея Абрамченко.

Последствия атаки на многоквартирный дом. Фото: Измаильский городской совет

Разрушенный балкон квартиры. Фото: Измаильский городской совет

Разбитое в результате атаки стекло. Фото: Измаильский городской совет

По словам Андрея Абрамченко, российские войска в очередной раз атаковали инфраструктуру Придунавья. В результате обстрела пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь.

"Зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры, жилых домов, в том числе многоквартирных, автомобилей, учебного заведения и учреждения здравоохранения", — сообщил мэр.

Разрушенная квартира. Фото: Измаильский городской совет

Разрушенное помещение. Фото: Измаильский городской совет

Выгоревшая комната. Фото: Измаильский городской совет

Мягкая игрушка на полу. Фото: Измаильский городской совет

Последствия атаки на Измаил

На обнародованных фото видны выбитые окна, поврежденные фасады домов, осколки стекла и строительный мусор во дворах. Также повреждены припаркованные автомобили. После обстрела в городе начали ликвидацию последствий атаки. К работам привлекли все коммунальные службы.

"Проводится расчистка дворовых территорий домов, вывозятся строительные обломки, ряд повреждений уже ликвидирован", — отметил Абрамченко.

Дом остался без крыши в результате атаки. Фото: Измаильский городской совет

Разрушенное строение. Фото: Измаильский городской совет

По словам мэра, город продолжает работать в штатном режиме. Водоснабжение и водоотведение не прекращались.

Разрушения во дворе дома. Фото: Измаильский городской совет

Поврежденное образовательное учреждение в Измаиле. Фото: Измаильский городской совет

Разрушения во дворе частного дома. Фото: Измаильский городской совет

Специалисты городского управления ЖКХ сейчас обследуют поврежденные здания и фиксируют масштабы разрушений. Социальные службы принимают заявления от жителей на получение помощи и компенсации. Семьям, чье жилье стало непригодным для проживания, пообещали временное размещение в коммунальных учреждениях.

Дом без крыши из-за атаки. Фото: Измаильский городской совет

Пробитая дроном стена дома. Фото: Измаильский городской совет

Воронка после попадания после попадания. Фото: Измаильский городской совет

Ранее Новини.LIVE сообщали, что днем 15 мая российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе дроны упали на территории частного хозяйства и садового кооператива. Из-за атаки повреждены два жилых дома, а на одном из участков вспыхнул пожар, который спасатели быстро локализовали. Также пострадал один человек. Масштабы разрушений еще уточняются.

В тот же день утром российские войска нанесли еще один удар по области — на этот раз дронами и ракетами. Под огнем были объекты гражданской и транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, ранения получили семь человек, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Всех травмированных госпитализировали.

Кроме того, ночью 15 мая Одесская область пережила комбинированную атаку ракетами и ударными беспилотниками. Российские войска били по гражданской, критической и промышленной инфраструктуре, а также по жилым кварталам.