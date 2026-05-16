Появились фото последствий ночной атаки на Измаил, что на Одесчине
В сети появились фото последствий ночной дроновой атаки на Измаил Одесской области. Российские беспилотники ударили по городу в ночь на 16 мая. Повреждения получили жилые дома, портовая инфраструктура, учебное заведение и медицинское учреждение.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение городского головы Измаила Андрея Абрамченко.
Атака на Измаил
По словам Андрея Абрамченко, российские войска в очередной раз атаковали инфраструктуру Придунавья. В результате обстрела пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь.
"Зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры, жилых домов, в том числе многоквартирных, автомобилей, учебного заведения и учреждения здравоохранения", — сообщил мэр.
Последствия атаки на Измаил
На обнародованных фото видны выбитые окна, поврежденные фасады домов, осколки стекла и строительный мусор во дворах. Также повреждены припаркованные автомобили. После обстрела в городе начали ликвидацию последствий атаки. К работам привлекли все коммунальные службы.
"Проводится расчистка дворовых территорий домов, вывозятся строительные обломки, ряд повреждений уже ликвидирован", — отметил Абрамченко.
По словам мэра, город продолжает работать в штатном режиме. Водоснабжение и водоотведение не прекращались.
Специалисты городского управления ЖКХ сейчас обследуют поврежденные здания и фиксируют масштабы разрушений. Социальные службы принимают заявления от жителей на получение помощи и компенсации. Семьям, чье жилье стало непригодным для проживания, пообещали временное размещение в коммунальных учреждениях.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что днем 15 мая российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе дроны упали на территории частного хозяйства и садового кооператива. Из-за атаки повреждены два жилых дома, а на одном из участков вспыхнул пожар, который спасатели быстро локализовали. Также пострадал один человек. Масштабы разрушений еще уточняются.
В тот же день утром российские войска нанесли еще один удар по области — на этот раз дронами и ракетами. Под огнем были объекты гражданской и транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, ранения получили семь человек, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Всех травмированных госпитализировали.
Кроме того, ночью 15 мая Одесская область пережила комбинированную атаку ракетами и ударными беспилотниками. Российские войска били по гражданской, критической и промышленной инфраструктуре, а также по жилым кварталам.