Появились фото последствий ночной атаки на Измаил, что на Одесчине

Появились фото последствий ночной атаки на Измаил, что на Одесчине

Дата публикации 16 мая 2026 12:15
Появились фото последствий ночной атаки на Измаил, что на Одесчине
Последствия попадания в дом. Фото: Измаильский городской совет

В сети появились фото последствий ночной дроновой атаки на Измаил Одесской области. Российские беспилотники ударили по городу в ночь на 16 мая. Повреждения получили жилые дома, портовая инфраструктура, учебное заведение и медицинское учреждение.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение городского головы Измаила Андрея Абрамченко.

Пошкоджений фасад будинку
Последствия атаки на многоквартирный дом. Фото: Измаильский городской совет
Розбитий балкон унаслідок атаки
Разрушенный балкон квартиры. Фото: Измаильский городской совет
Вибете скло у вікні
Разбитое в результате атаки стекло. Фото: Измаильский городской совет

Атака на Измаил

По словам Андрея Абрамченко, российские войска в очередной раз атаковали инфраструктуру Придунавья. В результате обстрела пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь.

"Зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры, жилых домов, в том числе многоквартирных, автомобилей, учебного заведения и учреждения здравоохранения", — сообщил мэр.

Зруйноване помешкання унаслідок атаки
Разрушенная квартира. Фото: Измаильский городской совет
Наслідки атаки на будинок
Разрушенное помещение. Фото: Измаильский городской совет
Згорілі меблі
Выгоревшая комната. Фото: Измаильский городской совет
Дитяча іграшка на підлозі
Мягкая игрушка на полу. Фото: Измаильский городской совет

Последствия атаки на Измаил

На обнародованных фото видны выбитые окна, поврежденные фасады домов, осколки стекла и строительный мусор во дворах. Также повреждены припаркованные автомобили. После обстрела в городе начали ликвидацию последствий атаки. К работам привлекли все коммунальные службы.

"Проводится расчистка дворовых территорий домов, вывозятся строительные обломки, ряд повреждений уже ликвидирован", — отметил Абрамченко.

Зруйнований дах будинку
Дом остался без крыши в результате атаки. Фото: Измаильский городской совет
Наслідки атаки на освітній заклад
Разрушенное строение. Фото: Измаильский городской совет

По словам мэра, город продолжает работать в штатном режиме. Водоснабжение и водоотведение не прекращались.

Сміття у дворі після атаки
Разрушения во дворе дома. Фото: Измаильский городской совет
Освітній заклад залишився без вікон
Поврежденное образовательное учреждение в Измаиле. Фото: Измаильский городской совет
З’явилися фото наслідків нічної атаки на Ізмаїл
Разрушения во дворе частного дома. Фото: Измаильский городской совет

Специалисты городского управления ЖКХ сейчас обследуют поврежденные здания и фиксируют масштабы разрушений. Социальные службы принимают заявления от жителей на получение помощи и компенсации. Семьям, чье жилье стало непригодным для проживания, пообещали временное размещение в коммунальных учреждениях.

Пошкоджений приватний будинок
Дом без крыши из-за атаки. Фото: Измаильский городской совет
Дірка в стіні будинку
Пробитая дроном стена дома. Фото: Измаильский городской совет
Яма у дворі
Воронка после попадания после попадания. Фото: Измаильский городской совет

Ранее Новини.LIVE сообщали, что днем 15 мая российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе дроны упали на территории частного хозяйства и садового кооператива. Из-за атаки повреждены два жилых дома, а на одном из участков вспыхнул пожар, который спасатели быстро локализовали. Также пострадал один человек. Масштабы разрушений еще уточняются.

В тот же день утром российские войска нанесли еще один удар по области — на этот раз дронами и ракетами. Под огнем были объекты гражданской и транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, ранения получили семь человек, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Всех травмированных госпитализировали.

Кроме того, ночью 15 мая Одесская область пережила комбинированную атаку ракетами и ударными беспилотниками. Российские войска били по гражданской, критической и промышленной инфраструктуре, а также по жилым кварталам.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
