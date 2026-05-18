На Одесчине россияне дронами повредили два гражданских судна

Поврежденное китайское судно в порту Одесской области. Фото: ВМС ВСУ

Ночью 18 мая российские оккупанты дронами атаковали сразу два гражданских судна. Корабли направлялись по Украинскому морскому коридору в порты Большой Одессы. На одном из них экипаж состоял из граждан Китая.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

Сообщение об атаке на суда. Фото: скриншот из Telegram

РФ атаковала суда в порту

По данным АМПУ, под удар попали суда под флагами Гвинеи-Бисау и Маршалловых Островов. После попаданий на обоих сухогрузах возникли пожары, однако экипажи смогли самостоятельно их потушить. Предварительно пострадавших нет. Оба судна продолжили движение к портам назначения.

Между тем в Военно-морских силах ВСУ уточнили, что один из беспилотников попал в сухогруз "KSL DEYANG", который находился неподалеку Одесской области. Его судовладельцем является компания из Китая. На борту находились граждане КНР.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее заявил, что Россия своими действиями создает угрозу даже для стран, которые считает партнерами.

На атаку уже отреагировал и Владимир Зеленский. Он уверен, что военные РФ ударили по судну из Китая намеренно.

"Были попадания дронов в Одессе, и один из беспилотников ударил по судну, принадлежащему Китаю. Россияне не могли не знать, какое судно в море", — заявил президент.

Что известно об атаке

Новини.LIVE ранее писали, что российские беспилотники ночью попали в три жилых дома в Одессе. Известно о двух пострадавших: 11-летнего мальчика и 59-летнего мужчины. У пострадавших предварительно — травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.

В то же время местный житель, у которого повреждено жилье, Юрий, рассказал, что во время удара был на работе. О том, что произошло с его квартирой, узнал от соседа по телефону. По его словам, после взрыва он так и не смог попасть внутрь дома, потому что двери и замки заклинило обломками и перекошенными конструкциями.

Также Новини.LIVE сообщали, что 16 мая российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом оккупантов были жилые дома и образовательное учреждение. Во время атаки также пострадала и портовая инфраструктура. В складском помещении и административном здании выбило остекление.