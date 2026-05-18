Наслідки дронової атаки по Одесі: стан будинків (фото)

Наслідки дронової атаки по Одесі: стан будинків (фото)

Дата публікації: 18 травня 2026 14:57
Дата публікації: 18 травня 2026 14:57
Комунальники в будинку прибирають наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Після атаки Росії на Одесу у ніч на 18 травня в одній із квартир у Приморському районі майже не залишилося вцілілого місця. Вибуховою хвилею повибивало двері та вікна — помешкання фактично стало непридатним для життя. 

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з батьком власниці квартири, яка зазнала пошкоджень унаслідок атаки РФ по Одесі.

Пошкоджений будинок в Одесі
Будинок, який росіяни пошкодили в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Знищена квартира одеситки

За словами Віталія Никифорова, батька одеситки, чия квартира зазнала ушкоджень унаслідок обстрілу, вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та внутрішні конструкції квартири. А після того, як рятувальники загасили пожежу, житло повністю затопило водою.

"Двері вхідні цілі, але розбиті від вибухової хвилі. Вікно ніби ціле, але конструктивні перегородки всі поламані і відхилені. Всі механізми поламані", — розповідає чоловік.

Одесит показав пошкоджену російськими дронами квартиру доньки
Батько одеситки, у якої руйнувань зазнала квартира.  Фото: Новини.LIVE

Він каже, що найбільше квартиру добила вода після пожежі. Через це постраждали стеля, електропроводка та підлога.

Читайте також:

"Після тушіння пожежі вся квартира залита. Стеля, електропроводка замкнула. Стіни, підлога, ламінат — все в повному затопленні. Двері у санвузол теж з петель злетіли", — говорить Віталій.

Залита водою підлога
Підлога в квартирі залита водою. Фото: Новини.LIVE

Чоловік зізнається, що досі не може спокійно зайти всередину квартири доньки через масштаби руйнувань.

"В такому жахливому стані, на жаль, наша оселя після російського миру", — каже одесит.

На момент удару власниці квартири вдома не було. За словами її батька, саме це врятувало життя.

"Слава Богу, доньки тут не було. В квартирі на цей момент нікого не було", — розповів він.

Після атаки родина звернулася до оперативного штабу, який розгорнули для мешканців пошкоджених будинків. Чоловік каже, що там йому пояснили, як оформити компенсацію за зруйноване житло та куди звертатися далі.

"Ми були на Канатній. Там стоїть автобус з аварійним штабом. Було заповнено бланк на пошкоджене майно. Були надані пояснення щодо подальших дій та компенсації через Приморську адміністрацію і через "Дію", — каже Віталій Никифоров.

Мокра стеля
Стеля в квартирі. Фото: Новини.LIVE
Сміття унаслідок атаки
Наслідки атаки на ще одне помешкання. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку на Одесу

Новини.LIVE повідомляли, що вночі російські військові двічі масовано атакували Одесу ударними безпілотниками у Київському та Приморському районах. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, пошкоджено навчальний заклад, двоповерховий житловий будинок та триповерхівку, де після удару виникла пожежа. Також пошкоджені чотири багатоквартирні та 22 приватні будинки.

Руйнування після удару БпЛА
Предмети домогосподарства, які теж зазнали ушкодження. Фото: Новини.LIVE
Згоріле помешкання
Помешкання, яке горіло. Фото: Новини.LIVE
Будинок без даху
У будинку вигорів дах. Фото: Новини.LIVE

Також Новини.LIVE писали, що унаслідок атаки постраждали двоє людей — 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Їх госпіталізували до лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості.

Пошкоджений будинок в Одесі
Ще один будинок, який пошкодили росіяни дронами в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Місцевий житель, у якого пошкоджено житло, Юрій, розповів, що під час удару був на роботі. Про те, що сталося з його квартирою, дізнався від сусіда телефоном. За його словами, після вибуху він так і не зміг потрапити всередину будинку, бо двері та замки заклинило уламками й перекошеними конструкціями.

Згорілий лічильник
Лічильник, який згорів. Фото: Новини.LIVE

Крім того, як інформували Новини.LIVE під час атаки Росія пошкодила три цивільні судна, які рухалися українським морським коридором до портів Великої Одеси. Одне із суден перевозило екіпаж із громадян Китаю. Ще одне судно під прапором Панами прямувало під завантаження олії. Після ударів екіпажі самостійно ліквідували наслідки атаки та продовжили рух.

Новини Одеси атака обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
