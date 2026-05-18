Наслідки дронової атаки по Одесі: стан будинків (фото)

Після атаки Росії на Одесу у ніч на 18 травня в одній із квартир у Приморському районі майже не залишилося вцілілого місця. Вибуховою хвилею повибивало двері та вікна — помешкання фактично стало непридатним для життя.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з батьком власниці квартири, яка зазнала пошкоджень унаслідок атаки РФ по Одесі.

Знищена квартира одеситки

За словами Віталія Никифорова, батька одеситки, чия квартира зазнала ушкоджень унаслідок обстрілу, вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та внутрішні конструкції квартири. А після того, як рятувальники загасили пожежу, житло повністю затопило водою.

"Двері вхідні цілі, але розбиті від вибухової хвилі. Вікно ніби ціле, але конструктивні перегородки всі поламані і відхилені. Всі механізми поламані", — розповідає чоловік.

Він каже, що найбільше квартиру добила вода після пожежі. Через це постраждали стеля, електропроводка та підлога.

"Після тушіння пожежі вся квартира залита. Стеля, електропроводка замкнула. Стіни, підлога, ламінат — все в повному затопленні. Двері у санвузол теж з петель злетіли", — говорить Віталій.

Чоловік зізнається, що досі не може спокійно зайти всередину квартири доньки через масштаби руйнувань.

"В такому жахливому стані, на жаль, наша оселя після російського миру", — каже одесит.

На момент удару власниці квартири вдома не було. За словами її батька, саме це врятувало життя.

"Слава Богу, доньки тут не було. В квартирі на цей момент нікого не було", — розповів він.

Після атаки родина звернулася до оперативного штабу, який розгорнули для мешканців пошкоджених будинків. Чоловік каже, що там йому пояснили, як оформити компенсацію за зруйноване житло та куди звертатися далі.

"Ми були на Канатній. Там стоїть автобус з аварійним штабом. Було заповнено бланк на пошкоджене майно. Були надані пояснення щодо подальших дій та компенсації через Приморську адміністрацію і через "Дію", — каже Віталій Никифоров.

Що відомо про атаку на Одесу

Новини.LIVE повідомляли, що вночі російські військові двічі масовано атакували Одесу ударними безпілотниками у Київському та Приморському районах. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, пошкоджено навчальний заклад, двоповерховий житловий будинок та триповерхівку, де після удару виникла пожежа. Також пошкоджені чотири багатоквартирні та 22 приватні будинки.

Також Новини.LIVE писали, що унаслідок атаки постраждали двоє людей — 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Їх госпіталізували до лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості.

Місцевий житель, у якого пошкоджено житло, Юрій, розповів, що під час удару був на роботі. Про те, що сталося з його квартирою, дізнався від сусіда телефоном. За його словами, після вибуху він так і не зміг потрапити всередину будинку, бо двері та замки заклинило уламками й перекошеними конструкціями.

Крім того, як інформували Новини.LIVE під час атаки Росія пошкодила три цивільні судна, які рухалися українським морським коридором до портів Великої Одеси. Одне із суден перевозило екіпаж із громадян Китаю. Ще одне судно під прапором Панами прямувало під завантаження олії. Після ударів екіпажі самостійно ліквідували наслідки атаки та продовжили рух.