Последствия дроновой атаки по Одессе: состояние домов (фото)

После атаки России на Одессу в ночь на 18 мая в одной из квартир в Приморском районе почти не осталось уцелевшего места. Взрывной волной выбило двери и окна - помещение фактически стало непригодным для жизни.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с отцом владелицы квартиры, которая получила повреждения в результате атаки РФ по Одессе.

Уничтоженная квартира одесситки

По словам Виталия Никифорова, отца одесситки, чья квартира получила повреждения в результате обстрела, взрывная волна повредила окна, двери и внутренние конструкции квартиры. А после того, как спасатели потушили пожар, жилье полностью затопило водой.

"Дверь входная целая, но разбита от взрывной волны. Окно вроде целое, но конструктивные перегородки все поломаны и отклонены. Все механизмы поломаны", — рассказывает мужчина.

Он говорит, что больше всего квартиру добила вода после пожара. Из-за этого пострадали потолок, электропроводка и пол.

"После тушения пожара вся квартира залита. Потолок, электропроводка замкнула. Стены, пол, ламинат — все в полном затоплении. Дверь в санузел тоже с петель слетела", — говорит Виталий.

Мужчина признается, что до сих пор не может спокойно зайти внутрь квартиры дочери из-за масштабов разрушений.

"В таком ужасном состоянии, к сожалению, наш дом после русского мира", — говорит одессит.

На момент удара владелицы квартиры дома не было. По словам ее отца, именно это спасло жизнь.

"Слава Богу, дочери здесь не было. В квартире на этот момент никого не было", — рассказал он.

После атаки семья обратилась в оперативный штаб, который развернули для жителей поврежденных домов. Мужчина говорит, что там ему объяснили, как оформить компенсацию за разрушенное жилье и куда обращаться дальше.

"Мы были на Канатной. Там стоит автобус с аварийным штабом. Был заполнен бланк на поврежденное имущество. Были даны пояснения по дальнейшим действиям и компенсации через Приморскую администрацию и через "Дію", — говорит Виталий Никифоров.

Что известно об атаке на Одессу

Новини.LIVE сообщали, что ночью российские военные дважды массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками в Киевском и Приморском районах. В результате обстрела разрушен частный дом, повреждено учебное заведение, двухэтажный жилой дом и трехэтажку, где после удара возник пожар. Также повреждены четыре многоквартирных и 22 частных дома.

Также Новини.LIVE писали, что в результате атакипострадали два человека — 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Их госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести.

Местный житель, у которого повреждено жилье, Юрий, рассказал, что во время удара был на работе. О том, что произошло с его квартирой, узнал от соседа по телефону. По его словам, после взрыва он так и не смог попасть внутрь дома, потому что двери и замки заклинило обломками и перекошенными конструкциями.

Кроме того, как информировали Новини.LIVE во время атаки Россия повредила три гражданских судна, которые двигались по украинскому морскому коридору в порты Большой Одессы. Одно из судов перевозило экипаж из граждан Китая. Еще одно судно под флагом Панамы направлялось под загрузку масла. После ударов экипажи самостоятельно ликвидировали последствия атаки и продолжили движение.