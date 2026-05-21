Удар РФ по китайскому судну в Черном море: известны подробности

Поврежден китайское судно в Черном море. Фото: ВМС ВСУ

Российские оккупанты 18 мая атаковали торговое судно в Черном море , принадлежащее китайской компании. Корабль находился в территориальных водах Украины и выполнял гражданский рейс через морской коридор. Этот удар не был случайным, полагают военные.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона "Ми — Україна".

Удар РФ по китайскому судну

По словам Дмитрия Плетенчука, судно ходило под флагом Маршалловых Островов, однако принадлежит китайской компании, а весь экипаж состоял из граждан Китая. Спикер уверен, что атака не выглядит случайной, ведь информация о гражданских судах в Черном море открыта.

"При выборе целей можно посмотреть в открытых источниках, какое это судно, что оно перевозит и кто его владелец. Эти атаки не случайны, потому что это был прицельный удар в надстройку корабля", — сказал Плетенчук.

Он также назвал символическим то, что атака произошла в преддверии будущих контактов между Москвой и Пекином. По словам спикера ВМС ВСУ, Россия прекрасно знает, насколько Китай зависит от работы украинского морского коридора и экспорта через Черное море.

"Совпадение перед поездкой российского диктатора в Китай выглядит очень странным. Если честно, в этой ситуации Путин выглядит как дикая собака, укусившая собственного хозяина", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Китай пользуется морским коридором

Китай сейчас остается одним из главных пользователей украинского морского коридора. Именно через порты Одессы в КНР транспортируется значительная часть украинских товаров и сырья. Дмитрий Плетенчук добавляет, что эта атака демонстрирует опасность, которую Россия создает для международного гражданского судоходства в Черном море.

"Если это произошло случайно, то это может свидетельствовать только об уровне россиян и о том, как они планируют свои операции. Но определенная циничность в этой истории однозначно", — сказал военный.

Ракетная угроза со стороны Черного моря

В то же время, Дмитрий Плетенчук отмечает, что ракетная опасность для Одесщины остается актуальной. По его словам, российские носители ракет продолжают находиться в боевой готовности и представляют серьезную угрозу для юга Украины.

"Угрозу мы считаем действительной. Пока что относительно подготовки или активного применения изменений нет, но сама опасность остается", — добавил он.

Атака на суда 18 мая: что известно

Ранее Новини.LIVE писали, что ночью 18 мая российские оккупанты дронами атаковали сразу три гражданских судна. Корабли направлялись по Украинскому морскому коридору в порты Большой Одессы. По данным АМПУ, под удар попали суда под флагами Гвинеи-Бисау, Панамы и Маршалловых Островов. После попажений на всех сухогрузах возникли пожары, однако экипажи смогли самостоятельно их потушить. Предварительно пострадавших нет. Суда продолжили движение в порты назначения.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ту ночь россияне атаковали и саму Одессу. В Киевском и Приморском районах повреждены жилые дома, лицей и детский сад. Одессит, чье жилье было разрушено, рассказал, что во время удара был на работе. О случившемся с его квартирой узнал от соседа по телефону. Он говорит, что от квартиры ничего не осталось.

Журналисты Новини.LIVE пообщались и с отцом владелицы квартиры, которая получила повреждения в результате атаки РФ 18 мая. По словам Виталия Никифорова, взрывная волна повредила окна, двери и внутренние конструкции квартиры. А после того, как спасатели потушили пожар, жилье полностью затопило водой.