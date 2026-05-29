РФ атакувала безпілотником турецьке судно у Чорному морі

Гасіння пожежі на судні. Фото: ВМС ЗС України

Під час нічної атаки російських безпілотників у Чорному морі постраждав турецький суховантаж ANT, який ішов під прапором Вануату з порту в Одеській області. Двох поранених моряків евакуювали катери Військово-Морських Сил ЗСУ, а пожежу на борту судна спільно загасили військові та рятувальники.

Про це повідомили в пресслужбі ВМС ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Росія вдарила по турецькому судні неподалік Одеси

Українські військові катери терміново евакуювали двох травмованих моряків із цивільного суховантажу ANT, який уночі потрапив під прицільний удар російських безпілотних літальних апаратів.

Атаковане судно у морі. Фото: ВМС ЗСУ

Постраждалих членів екіпажу оперативно доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Сам інцидент стався під час руху завантаженого торговельного судна, що належить Туреччині та виконувало рейс під прапором Вануату з одного з морських портів Одеської області в напрямку Туреччини.

Обстріл судна. Фото: ВМС ЗСУ

Евакуаційні заходи. Фото: ВМС ЗСУ

Російський безпілотник поцілив безпосередньо в надбудову цивільного корабля, через що на борту миттєво спалахнула пожежа. Згасити полум'я і запобігти масштабній катастрофі вдалося завдяки роботі підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України та фахівців Морської пошуково-рятувальної служби, які зуміли за короткий час локалізувати займання.

Читайте також:

Новини.LIVE повідомляли раніше, що в Румунії у п'ятницю, 29 травня, російський ударний дрон вдарив по житловій багатоповерхівці. Внаслідок влучання в будівлі виникла масштабна пожежа.

Також речник Військово-Морські Сили Збройних Сил України Дмитро Плетенчук пояснив, чому Росія почала використовувати протикорабельні ракети "Циркон" по суші Одещини.