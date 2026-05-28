Головна Одеса ВМС: Удари "Цирконами"по суші свідчать про проблеми РФ

Дата публікації: 28 травня 2026 21:20
Ракета "Циркон". Фото: росЗМІ

Російські ракети, запущені з тимчасово окупованого Криму, можуть долітати до Одеси менш ніж за дві хвилини. Йдеться як про звичайні балістичні ракети, так і про гіперзвукові "Циркони", якими РФ дедалі частіше атакує українські міста.

Про це в ефірі День.LIVE заявив речник Військово-Морські Сили Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

РФ запускає "Циркони" по наземних цілях через дефіцит ракет

За його словами, час підльоту ракет із Кримського півострова до Одеси становить приблизно півтори-дві хвилини.

"З Криму до Одеси звичайна балістика долітає за півтори-дві хвилини, "Циркон" — майже те саме", — наголосив Плетенчук.

Речник ВМС також пояснив, що ракета "Циркон" спочатку створювалася як протикорабельний комплекс. Водночас зараз російські війська використовують її для ударів по наземних цілях.

За словами Плетенчука, такі дії також спростовують заяви російської пропаганди про нібито "невикористаний потенціал" армії РФ. Він підкреслив, що Росія вже змушена застосовувати наявне озброєння не за прямим призначенням через проблеми із запасами ракет та військових ресурсів.

"Те, що вони застосовують його ("Циркон" — ред.) не за призначенням, свідчить про те, що вони мають дефіцит, по-перше. А по-друге, росіяни використовують для ударів усі можливі засоби і усі розмови про те, що вони ще не починали, це лише розмови", — зазначив він. 

Як повідомляли Новини. LIVE, Бен Годжес заявив, що Україна має шанс повернути окупований Крим у разі повного блокування логістичних шляхів до півострова. 

А також Сергій Нагорняк попередив, що наступна зима для України може стати ще складнішою через ризик нових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. За його словами, найбільша загроза зберігається для великих міст, зокрема Одеса, де зосереджено багато енергетичних об'єктів і проживає значна кількість людей.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
