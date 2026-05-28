Одеса може залишитися без тепла взимку: Росія готує нові удари

Зруйнована труба котельні. Фото ілюстративне

Росія вже не перший рік атакує українську критичну інфраструктуру, через що мешканці багатьох міст залишаються без світла, тепла та води. Наступна зима для України може бути ще складнішою через загрозу нових масованих ударів. Найбільший ризик прогнозують для великих міст, де проживає найбільше людей і зосереджено багато енергетичних об’єктів. Серед них опинилася й Одеса.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

Удари по інфраструктурі

Сергій Нагорняк заявив, що наступної зими ворог, ймовірно, зосередить атаки саме по містах-мільйонниках. За його словами, до зони найбільшого ризику входять Київ, Одеса, Харків та Дніпро.

"Ворог, скоріше за все, буде фокусувати свої удари по містах-мільйонниках, щоб унеможливити теплопостачання, електропостачання", — заявив Нагорняк.

Йдеться насамперед про можливі удари по енергетичній інфраструктурі, які можуть призвести до перебоїв зі світлом, теплопостачанням та водою. На думку депутата, таким чином Росія намагатиметься створити максимальні проблеми для цивільного населення взимку. Водночас західні області, за словами Нагорняка, перебувають у меншій зоні ризику. Він вважає, що ймовірність масштабних атак по цих регіонах нижча, ніж по великих містах у центрі та на півдні країни.

Також депутат зазначив, що регіони вже намагаються посилити захист енергетичних об’єктів. Однак через обмежені ресурси повністю убезпечити всю інфраструктуру зараз неможливо.

Підготовка до опалювального сезону

В Одесі підготовка до наступного опалювального сезону фактично почалася одразу після завершення попереднього. У місті не очікують, що наступна зима буде легкою, тому роблять ставку на захист критичної інфраструктури та автономність об’єктів теплопостачання. Міська влада також працює над тим, щоб лікарні та навчальні заклади могли працювати навіть у разі перебоїв зі світлом. Окрему увагу приділяють ремонту аварійних мереж та оновленню обладнання.

"Одеса, так як і інші міста, фактично почали готуватися до опалювального сезону на наступний день після завершення попереднього опалювального сезону. Ми розуміємо, що відбувається, і не очікуємо, що наступна зима буде легшою, готуємося до найгіршого", — заявив заступник Одеського міського голови Олександр Філатов.

Ставка на енергонезалежність

За словами Філатова, головне завдання зараз — зробити об’єкти теплопостачання максимально незалежними від можливих відключень електроенергії. Для цього в Одесі встановлюють блочно-модульні котельні та проводять модернізацію обладнання. Також тривають гідравлічні випробування і перевірка котелень перед зимою. Паралельно комунальники замінюють пошкоджені та аварійні мережі.

"Головне питання — це зробити так, щоб наші об'єкти теплопостачання були енергонезалежні та відповідним чином захищені. Крім того, ми працюємо над тим, щоб блочно-модульні котельні були встановлені на об'єктах охорони здоров’я та освітніх закладах", — повідомив Олександр Філатов.

Завершення підготовки

У мерії запевняють, що всі роботи, які передбачені планом стійкості, мають виконати до початку холодів. Документ уже погодили військова адміністрація та депутати міської ради. Наразі профільне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" проводить стандартну підготовку до зими: перевіряє обладнання, ремонтує мережі та аналізує стан котелень. У місті наголошують, що підготовка до опалювального сезону триває щодня.

"Ми їх виконаємо вчасно, підготуємо місто до наступного опалювального сезону",— заявив Філатов.

