Частина Одеси та області сьогодні без світла: час відновлення

Сьогодні, 27 травня частина жителів Одеси та Одеського району тимчасово залишиться без електроенергії. Відключення пов’язані з плановими роботами на мережах, які проводитимуть фахівці. Енергетики готують обладнання до літніх навантажень і спеки, тому в окремих районах світло вимикатимуть майже на весь день. Без електропостачання залишаться частина міста Південне та Хаджибейського району Одеси.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Де тимчасово не буде світла

За інформацією енергетиків, ремонтні роботи триватимуть 27 травня з 08:00 до 18:00. У цей час електроенергію тимчасово вимкнуть для частини клієнтів в Одеському районі області. Зокрема, відключення торкнуться жителів Південне та частини Хаджибейського району Одеса.

Навіщо проводять роботи

У компанії пояснюють, що плановий ремонт потрібен для підготовки електромереж до літніх навантажень. У спеку жителі активно користуються кондиціонерами та іншою технікою, через що навантаження на систему значно зростає.

На час робіт світло вимикатимуть із міркувань безпеки для працівників, які працюватимуть на лініях та обладнанні.

Екстрені відключення

Окрім планових ремонтів, в Одеса та деяких районних центрах області також діють екстрені відключення світла поза графіком. Енергетики закликають жителів ощадливо користуватися електроенергією, особливо у пікові години навантаження. У компанії наголошують, що помірне споживання допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути нових аварійних ситуацій.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Який тариф діятиме у червні

У червні 2026 року тариф на електроенергію для жителів Одеса залишиться без змін. Попри постійні розмови про можливе подорожчання, для побутових споживачів продовжує діяти фіксована ціна — 4,32 гривні за кВт·год. Для власників двозонних лічильників у нічний час тариф удвічі нижчий. Із 07:00 до 23:00 електроенергія коштує 4,32 грн за кВт·год, а з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Щоб перейти на тариф "день-ніч", потрібно звернутися до оператора системи розподілу електроенергії, придбати сертифікований двозонний лічильник та подати заяву на його встановлення й програмування. Після монтажу прилад офіційно реєструють, а електроенергія автоматично обліковується окремо для денного та нічного часу.

Як повідомляли Новини.LIVE, побутові споживачі в Одесі й надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Доставка, яку забезпечує компанія "Одесагаз", коштує 1,308 грн за кубометр. Цей тариф діє в межах державного регулювання під час воєнного стану. Він гарантує стабільну вартість газу для населення незалежно від ситуації на ринку.

Також Новини.LIVE писали, що у червні тарифи на воду для жителів Одеси поки залишаться без змін. Одесити й надалі платитимуть за розцінками, які діють ще з 2022 року. Водночас "Інфоксводоканал" уже опублікував проєкт нових тарифів, за яким водопостачання та каналізація можуть подорожчати майже у 2,7 раза.