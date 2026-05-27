Часть Одессы и области сегодня без света: время восстановления

Специалист рементирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 27 мая часть жителей Одессы и Одесского района временно останется без электроэнергии. Отключения связаны с плановыми работами на сетях, которые будут проводить специалисты. Энергетики готовят оборудование к летним нагрузкам и жаре, поэтому в отдельных районах свет будут выключать почти на весь день. Без электроснабжения останутся часть города Южное и Хаджибейского района Одессы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Где временно не будет света

По информации энергетиков, ремонтные работы продлятся 27 мая с 08:00 до 18:00. В это время электроэнергию временно отключат для части клиентов в Одесском районе области. В частности, отключения коснутся жителей Южное и части Хаджибейского района Одесса.

Зачем проводят работы

В компании объясняют, что плановый ремонт нужен для подготовки электросетей к летним нагрузкам. В жару жители активно пользуются кондиционерами и другой техникой, из-за чего нагрузка на систему значительно возрастает.

На время работ свет будут выключать из соображений безопасности для работников, которые будут работать на линиях и оборудовании.

Экстренные отключения

Кроме плановых ремонтов, в Одессе и некоторых районных центрах области также действуют экстренные отключения света вне графика. Энергетики призывают жителей экономно пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы нагрузки. В компании отмечают, что умеренное потребление поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать новых аварийных ситуаций.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Какой тариф будет действовать в июне

В июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одесса останется без изменений. Несмотря на постоянные разговоры о возможном подорожании, для бытовых потребителей продолжает действовать фиксированная цена — 4,32 гривны за кВт-ч. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время тариф вдвое ниже. С 07:00 до 23:00 электроэнергия стоит 4,32 грн за кВт-ч, а с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт-ч.

Чтобы перейти на тариф "день-ночь", нужно обратиться к оператору системы распределения электроэнергии, приобрести сертифицированный двухзонный счетчик и подать заявление на его установку и программирование. После монтажа прибор официально регистрируют, а электроэнергия автоматически учитывается отдельно для дневного и ночного времени.

Как сообщали Новини.LIVE, бытовые потребители в Одессе и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Доставка, которую обеспечивает компания "Одессагаз", стоит 1,308 грн за кубометр. Этот тариф действует в рамках государственного регулирования во время военного положения. Он гарантирует стабильную стоимость газа для населения независимо от ситуации на рынке.

Также Новини.LIVE писали, что в июне тарифы на воду для жителей Одессы пока останутся без изменений. Одесситы и в дальнейшем будут платить по расценкам, которые действуют еще с 2022 года. В то же время "Инфоксводоканал" уже опубликовал проект новых тарифов, по которому водоснабжение и канализация могут подорожать почти в 2,7 раза.