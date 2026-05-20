Головна Одеса Вартість електроенергії в Одесі: тариф за кВт·год в червні

Вартість електроенергії в Одесі: тариф за кВт·год в червні

Дата публікації: 20 травня 2026 17:15
Вартість електроенергії в Одесі: тариф за кВт·год в червні
Жінка рахує витрати на комуналку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У червні  2026 року тариф на електроенергію для мешканців Одеси залишається незмінним. Попри постійні обговорення можливого перегляду вартості, ціна для побутових споживачів поки що фіксована.

Про це інформують Новини.LIVE.

Ціни на світло в Одесі у червні

Наразі одесити платять 4,32 грн за кВт·год електроенергії. Саме цей тариф діє для більшості квартир та приватних будинків.

Тариф з двозначними лічильником

Для власників двозонних лічильників у нічний час електроенергія обходиться дешевше. 

  • з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;
  • з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Як встановити нічний лічильник

Щоб перейти на тариф "день-ніч", потрібно:


  • Звернутися до оператора системи розподілу електроенергії.
  • Придбати сертифікований двозонний лічильник.
  • Подати заяву на його встановлення та програмування.
  • Після монтажу лічильник офіційно реєструють і переводять абонента на новий тариф.

Після цього електроенергія автоматично рахуватиметься окремо вдень і вночі.

Як можна економити на електроенергії

Найбільше економлять люди, які переносять частину споживання на ніч. Наприклад:

  • запускають пральну або посудомийну машину після 23:00;
  • вмикають бойлер у нічний час;
  • заряджають електротранспорт або техніку вночі;
  • користуються електроопаленням у нічний період.

За підрахунками профільних ресурсів, економія з двозонним лічильником може становити кілька сотень гривень на місяць залежно від обсягів споживання.

В Одесі можуть зрости ціни на воду

В Одесі можуть суттєво зрости тарифи на воду та каналізацію. "Інфоксводоканал" опублікував проєкт нових розцінок, за яким для населення загальна вартість послуг може зрости майже до 94 гривень за кубометр. Так, підприємство пропонує встановити нові тарифи для населення:

  • 50,96 грн за кубометр водопостачання;
  • 42,69 грн за водовідведення.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі у червні цього року тарифи на вивезення побутових відходів залишаться різними залежно від району міста та компанії, яка обслуговує будинки. Суми у платіжках для багатьох одеситів уже перевищують 30 гривень на людину щомісяця.

Тако Новини.LIVE повідомляли, що сьогодні, 20 травня, росіяни атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині. Без світла залишилися десятки тисяч родин. На ранок енергетикам вже вдалося заживити частину осель. Відновлювальні роботи тривають.

тарифи комунальні послуги Новини Одеси світло
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
