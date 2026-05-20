Атака по Одесі: люди не могли вибратися зі зруйнованих будинків

Зруйнований унаслідок атаки будинок. Фото: Новини.LIVE

Після атаки російських дронів по Одесі у ніч на 20 травня люди кілька хвилин не могли вибратися з власного будинку. Удар пошкодив двері, вибив вікна та понівечив житло. Пізніше на подвір’ї господарі знайшли уламки російського безпілотника.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів місцевий житель Ігор, чий будинок постраждав під час російського обстрілу.

Зруйнована будівля унаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE

Заблоковані у помешканні

За словами одесита, вибух пролунав посеред ночі. Родина спала і спочатку навіть не зрозуміла, що саме сталося. Уже за кілька секунд будинок затрусило від ударної хвилі, а на вулиці почали сипатися уламки. Чоловік каже, що після вибуху поруч палав будинок сусідів.

Одесит Ігор, його сім'я була заблокована. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована вщент будівля. Фото: Новини.LIVE

Після удару родина ще деякий час не могла навіть вибратися надвір. Вибуховою хвилею перекосило двері, у будинку повилітали вікна, а люди опинилися буквально заблокованими всередині. Ігор згадує, що у той момент найбільше лякала невідомість.

"Нас в хаті заклинило, ми не могли вийти. Двері просто заклинило, ми не могли вийти", — каже чоловік.

Читайте також:

Сміття, яке залишилося унаслудок влучання дрона. Фото: Новини.LIVE

Дах будинку, куди влучив дрон. Фото: Новини.LIVE

Дрон посерд двору

За словами одесита, допомога приїхала досить швидко. На місці вже працювали рятувальники та комунальні служби. Вже вранці, коли люди почали прибирати подвір’я після атаки, серед уламків знайшли частину російського дрона. Ігор показує уламок просто посеред двору та каже, що спочатку навіть не зрозумів, що саме впало біля оселі.

"Це движок, це остатки "Гербери". Цей движок отам лежав. Ми вже зараз прибирали, знайшли", — говорить одесит.

Двигун від дрона. Фото: Новини.LIVE

Попри сильні пошкодження помешкання, родина, на щастя, вціліла. У будинку повилітали вікна, пошкоджені двері та частина конструкцій, однак ніхто з близьких Ігоря не постраждав. Чоловік каже, що після пережитого тепер найважливіше — відновити житло та повернутися до нормального життя.

Будинок згорів після влучання дрона. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований вхід у будинок. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку по Одесі

Речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна повідомила, що вночі російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкодження зазнали житлові будинки, складські приміщення та об’єкти критичної інфраструктури. Практично повністю зруйнований один приватний будинок. Також сталася масштабна пожежа на складах із посудом площею понад тисячу квадратних метрів.

Крім того, дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок на рівні 15-го поверху.

"Сьогодні вночі за довгий час вперше рятувальники працювали без повторних сигналів повітряної тривоги, тому вдалося достатньо швидко ліквідувати усі пожежі", — зазначила Марина Аверіна.

Речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна. Фото: скриншот

Руйнування будинку. Фото: Новини.LIVE

Загалом, за даними Одеського обласного прокуратура, внаслідок атаки постраждав 59-річний чоловік. У місті пошкоджено чотири поверхи 24-поверхівки, приватні будинки та автомобілі.

Удар по енергетиці

Також ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині. Без світла залишилися десятки тисяч родин. На ранок енергетикам вже вдалося заживити частину осель. Відновлювальні роботи тривають.



Руйнування на об'єкті ДТЕК. Фото: ДТЕК "Одеські електромережі"

РФ вдруге за тиждень атакувала Одесу

Зазначимо, що це вже друга масована атака РФ по Одесі за цей тиждень. Раніше Новини.LIVE писали, що у ніч на 18 травня російські війська двічі масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Через атаку постраждали двоє людей. Окрім цього, окупанти атакували 3 іноземні судна в порту.

Також журналісти Новини.LIVE побували в одній із пошкоджених квартир у Приморському районі. Вибухова хвиля вибила двері та вікна й серйозно пошкодила помешкання.

Ще Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 19 травня російські війська масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Під ударом вчергове був Ізмаїльський район, де після влучання дрона загорілося складське приміщення у порту.