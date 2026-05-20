В Одесі після атаки РФ зруйновано будівлю

Російські окупанти в ніч проти 20 травня здійснили масовану атаку на Одесу. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження та руйнування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської міської ради.

Перші наслідки обстрілу Одеси 20 травня

За даними Повітряних сил ЗСУ, на Одесу о 01:28 летіли цілі групи безпілотників. Згодом вони намагалися атакувати місто і наразі глава Одеської МВА Сергій Лисак ЦК це підтвердив.

"Внаслідок масованої ворожої атаки, пошкоджено декілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю", — написав він у Telegram

Наразі на місцях працюють рятувальники та всі міські служби. Також розгортається оперативний штаб. Інформація про постраждалих уточнюється.

