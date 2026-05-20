Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі після атаки РФ зруйновано будівлю

В Одесі після атаки РФ зруйновано будівлю

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 03:16
В Одесі після атаки РФ зруйновано будівлю
Термінова новина

Російські окупанти в ніч проти 20 травня здійснили масовану атаку на Одесу. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження та руйнування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської міської ради.

Перші наслідки обстрілу Одеси 20 травня

За даними Повітряних сил ЗСУ, на Одесу о 01:28 летіли цілі групи безпілотників. Згодом вони намагалися атакувати місто і наразі глава Одеської МВА Сергій Лисак ЦК це підтвердив.

"Внаслідок масованої ворожої атаки, пошкоджено декілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю", — написав він у Telegram

Наразі на місцях працюють рятувальники та всі міські служби. Також розгортається оперативний штаб. Інформація про постраждалих уточнюється.

Читайте також:

Новина доповнюється...

Одеса обстріли руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації