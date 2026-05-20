В Одессе после атаки РФ разрушено здание после атаки РФ

Российские оккупанты в ночь на 20 мая совершили массированную атаку на Одессу. В результате вражеских ударов зафиксированы повреждения и разрушения.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на сайт Одесского городского совета.

Первые последствия обстрела Одессы 20 мая

По данным Воздушных сил ВСУ, на Одессу в 01:28 летели целые группы беспилотников. Впоследствии они пытались атаковать город и сейчас глава Одесской МВА Сергей Лысак ЦК это подтвердил.

"В результате массированной вражеской атаки, повреждены несколько жилых домов и машины. Полностью разрушено одноэтажное здание", - написал он в Telegram

Сейчас на местах работают спасатели и все городские службы. Также разворачивается оперативный штаб. Информация о пострадавших уточняется.

