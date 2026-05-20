Атака на Одессу: люди не могли выбраться из разрушенных домов

После атаки российских дронов по Одессе в ночь на 20 мая люди несколько минут не могли выбраться из собственного дома. Удар повредил двери, выбил окна и изуродовал жилье. Позже во дворе хозяева нашли обломки российского беспилотника.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал местный житель Игорь, чей дом пострадал во время российского обстрела.

Заблокированы в доме

По словам одессита, взрыв прогремел посреди ночи. Семья спала и сначала даже не поняла, что именно произошло. Уже через несколько секунд дом затрясло от ударной волны, а на улице начали сыпаться обломки. Мужчина говорит, что после взрыва рядом горел дом соседей.

После удара семья еще некоторое время не могла даже выбраться на улицу. Взрывной волной перекосило двери, в доме повылетали окна, а люди оказались буквально заблокированными внутри. Игорь вспоминает, что в тот момент больше всего пугала неизвестность.

"Нас в доме заклинило, мы не могли выйти. Двери просто заклинило, мы не могли выйти", — говорит мужчина.

Дрон на крыше двора

По словам одессита, помощь приехала достаточно быстро. На месте уже работали спасатели и коммунальные службы. Уже утром, когда люди начали убирать двор после атаки, среди обломков нашли часть российского дрона. Игорь показывает обломок прямо посреди двора и говорит, что сначала даже не понял, что именно упало возле дома.

"Это движок, это остатки "Герберы". Этот движок там лежал. Мы уже сейчас убирали, нашли", — говорит одессит.

Несмотря на сильные повреждения дома, семья, к счастью, уцелела. В доме повылетали окна, повреждены двери и часть конструкций, однако никто из близких Игоря не пострадал. Мужчина говорит, что после пережитого теперь самое важное — восстановить жилье и вернуться к нормальной жизни.

Что известно об атаке по Одессе

Пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина сообщила, что ночью российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили жилые дома, складские помещения и объекты критической инфраструктуры. Практически полностью разрушен один частный дом. Также произошел масштабный пожар на складах с посудой площадью более тысячи квадратных метров.

Кроме того, дрон попал в 24-этажный жилой дом на уровне 15-го этажа.

"Сегодня ночью за долгое время впервые спасатели работали без повторных сигналов воздушной тревоги, поэтому удалось достаточно быстро ликвидировать все пожары", — отметила Марина Аверина.

В целом, по данным Одесского областного прокуратура, в результате атаки пострадал 59-летний мужчина. В городе повреждены четыре этажа 24-этажки, частные дома и автомобили.

Удар по энергетике

Кроме того, враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Без света остались десятки тысяч семей. К утру энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение в части домов. Восстановительные работы продолжаются.

РФ второй раз за неделю атаковала Одессу

Отметим, что это уже вторая массированная атака РФ по Одессе за эту неделю. Ранее Новини.LIVE писали, что в ночь на 18 мая российские войска дважды массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела разрушениям подверглись четыре многоэтажки и 22 частных дома. Из-за атаки пострадали два человека. Кроме этого, оккупанты атаковали 3 иностранных судна в порту.

Также журналисты Новини.LIVE побывали в одной из поврежденных квартир в Приморском районе. Взрывная волна выбила двери и окна и серьезно повредила помещение.

Еще Новини.LIVE информировали, что в ночь на 19 мая российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом в очередной раз был Измаильский район, где после попадания дрона загорелось складское помещение в порту.