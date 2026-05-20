Главная Одесса Атака на Одессу: люди не могли выбраться из разрушенных домов

Дата публикации 20 мая 2026 11:12
Разрушенный в результате атаки дом. Фото: Новини.LIVE

После атаки российских дронов по Одессе в ночь на 20 мая люди несколько минут не могли выбраться из собственного дома. Удар повредил двери, выбил окна и изуродовал жилье. Позже во дворе хозяева нашли обломки российского беспилотника.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал местный житель Игорь, чей дом пострадал во время российского обстрела.

Сміття, яке залишилося від удару по будинку
Разрушенное здание в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

Заблокированы в доме

По словам одессита, взрыв прогремел посреди ночи. Семья спала и сначала даже не поняла, что именно произошло. Уже через несколько секунд дом затрясло от ударной волны, а на улице начали сыпаться обломки. Мужчина говорит, что после взрыва рядом горел дом соседей.

Одесит, чий будинок постраждав унаслідок атаки
Одессит Игорь, его семья была заблокирована. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ по Одесі
Разрушенное до основания здание. Фото: Новини.LIVE

После удара семья еще некоторое время не могла даже выбраться на улицу. Взрывной волной перекосило двери, в доме повылетали окна, а люди оказались буквально заблокированными внутри. Игорь вспоминает, что в тот момент больше всего пугала неизвестность.

"Нас в доме заклинило, мы не могли выйти. Двери просто заклинило, мы не могли выйти", — говорит мужчина.

Будівля знищена дроном
Мусор, который остался в результате попадания дрона. Фото: Новини.LIVE
У будинку згорів дах
Крыша дома, куда попал дрон. Фото: Новини.LIVE

Дрон на крыше двора

По словам одессита, помощь приехала достаточно быстро. На месте уже работали спасатели и коммунальные службы. Уже утром, когда люди начали убирать двор после атаки, среди обломков нашли часть российского дрона. Игорь показывает обломок прямо посреди двора и говорит, что сначала даже не понял, что именно упало возле дома.

"Это движок, это остатки "Герберы". Этот движок там лежал. Мы уже сейчас убирали, нашли", — говорит одессит.

Частина дрона у дворі
Двигатель от дрона. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на сильные повреждения дома, семья, к счастью, уцелела. В доме повылетали окна, повреждены двери и часть конструкций, однако никто из близких Игоря не пострадал. Мужчина говорит, что после пережитого теперь самое важное — восстановить жилье и вернуться к нормальной жизни.

Зруйнований будинок
Дом сгорел после попадания дрона. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ по Одесі: зруйновані будинки і частина дрона у дворі - фото 7
Разрушенный вход в дом. Фото: Новости.LIVE

Что известно об атаке по Одессе

Пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина сообщила, что ночью российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили жилые дома, складские помещения и объекты критической инфраструктуры. Практически полностью разрушен один частный дом. Также произошел масштабный пожар на складах с посудой площадью более тысячи квадратных метров.

Кроме того, дрон попал в 24-этажный жилой дом на уровне 15-го этажа.

"Сегодня ночью за долгое время впервые спасатели работали без повторных сигналов воздушной тревоги, поэтому удалось достаточно быстро ликвидировать все пожары", — отметила Марина Аверина.

Атака РФ по Одесі: зруйновані будинки і частина дрона у дворі - фото 10
Пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина. Фото: скриншот
Руйнування будівлі
Разрушение дома. Фото: Новини.LIVE

В целом, по данным Одесского областного прокуратура, в результате атаки пострадал 59-летний мужчина. В городе повреждены четыре этажа 24-этажки, частные дома и автомобили.

Удар по энергетике

Кроме того, враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Без света остались десятки тысяч семей. К утру энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение в части домов. Восстановительные работы продолжаются.

Атака на Одессу: люди не могли выбраться из разрушенных домов - фото 11
Разрушения на объекте ДТЭК. Фото: ДТЭК "Одесские электросети"

РФ второй раз за неделю атаковала Одессу

Отметим, что это уже вторая массированная атака РФ по Одессе за эту неделю. Ранее Новини.LIVE писали, что в ночь на 18 мая российские войска дважды массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела разрушениям подверглись четыре многоэтажки и 22 частных дома. Из-за атаки пострадали два человека. Кроме этого, оккупанты атаковали 3 иностранных судна в порту.

Также журналисты Новини.LIVE побывали в одной из поврежденных квартир в Приморском районе. Взрывная волна выбила двери и окна и серьезно повредила помещение.

Еще Новини.LIVE информировали, что в ночь на 19 мая российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом в очередной раз был Измаильский район, где после попадания дрона загорелось складское помещение в порту.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
