Росія атакувала Одеську область: наслідки удару дрона

Росія атакувала Одеську область: наслідки удару дрона

Дата публікації: 19 травня 2026 09:20
Росія атакувала Одеську область: наслідки удару дрона
Рятувальник гасить пожужу на Одещині після удару дроном. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

У ніч проти 19 травня російські війська масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Під ударом вчергове був Ізмаїльський район, де після влучання дрона загорілося складське приміщення.

Про наслідки атаки інформує Новини.LIVE з посиланням на офіційні повідомлення.

Російський дрон влучив у склад на Одещині
Рятувальник на дахе гасить пожежу. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Наслідки атаки на Ізмаїл

За словами очільника Одеської військової адміністрації Олега Кіпера, більшість повітряних цілей вдалося збити силам протиповітряної оборони. Втім, один із безпілотників влучив у будівлю складу в Ізмаїльському районі.

"БпЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши покрівлю та вікна. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники", — повідомив голова ОВА.

Склід після пожежі
Склад, який вигорів. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

У ДСНС уточнили, що загоряння сталося у порожньому складському приміщенні. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на більшу площу. До ліквідації наслідків залучали 14 вогнеборців, п’ять одиниць техніки ДСНС, а також пожежний підрозділ Нацгвардії. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Рятувальна машина
Рятувальна машина на місці влучання. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
Рятувальник гасить вогонь
Рятувальник працює на місці удару дрона. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Відшкодування за зруйноване майно

Водночас міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив, що після атаки у місті працюють спеціальні групи, які фіксують наслідки обстрілу та обсяги пошкоджень.

"Міська громада надає всю необхідну допомогу. Потрібно звернутись з 8.00 до 20.00 без вихідних за телефонами (04841) 7-52-21, (098) 831 36 63", — написав мер.

Мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок атаки, рекомендують звертатися до спеціалістів управління ЖКГ та соціального захисту або телефонувати за номерами міської ради.

Російський дрон влучив у склад на Одещині: наслідки атаки - фото 5
Допис Андрія Абрамченко. Фото: скриншот з facebook

Атака на Одесу

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 18 травня російські війська двічі масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Через атаку постраждали двоє людей — 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Їх госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості.

Також журналісти Новини.LIVE побували в одній із пошкоджених квартир у Приморському районі. Вибухова хвиля вибила двері та вікна й серйозно пошкодила помешкання.

Крім того, під час атаки Росія пошкодила три цивільні судна, які рухалися українським морським коридором до портів Великої Одеси. На одному з кораблів перебував екіпаж із громадян Китай. Ще одне судно під прапором Панама прямувало під завантаження олії. 

Новини Одеси війна обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
