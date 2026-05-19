Россия атаковала Одесскую область: последствия удара дрона

Спасатель тушит пожар в Одесской области после удара дроном. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

В ночь на 19 мая российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом в очередной раз был Измаильский район, где после попадания дрона загорелось складское помещение.

О последствиях атаки информирует Новини.LIVE со ссылкой на официальные сообщения.

Спасатель на крыше тушит пожар. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Последствия атаки на Измаил

По словам главы Одесской военной администрации Олега Кипера, большинство воздушных целей удалось сбить силам противовоздушной обороны. Впрочем, один из беспилотников попал в здание склада в Измаильском районе.

"БпЛА попал в здание склада, повредив кровлю и окна. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели", — сообщил глава ОГА.

Склад, который выгорел. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

В ГСЧС уточнили, что возгорание произошло в пустом складском помещении. Спасателям удалось не допустить распространения огня на большую площадь. К ликвидации последствий привлекали 14 пожарных, пять единиц техники ГСЧС, а также пожарное подразделение Нацгвардии. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Спасательная машина на месте попадания. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Спасатель работает на месте удара дрона. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Возмещение за разрушенное имущество

В то же время городской голова Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что после атаки в городе работают специальные группы, которые фиксируют последствия обстрела и объемы повреждений.

"Городская община оказывает всю необходимую помощь. Нужно обратиться с 8.00 до 20.00 без выходных по телефонам (04841) 7-52-21, (098) 831 36 63", — написал мэр.

Жителям, чье жилье пострадало в результате атаки, рекомендуют обращаться к специалистам управления ЖКХ и социальной защиты или звонить по телефонам городского совета.

Сообщение Андрея Абрамченко. Фото: скриншот с facebook

Атака на Одессу

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 18 мая российские войска дважды массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела разрушениям подверглись четыре многоэтажки и 22 частных дома. Из-за атаки пострадали два человека — 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Также журналисты Новини.LIVE побывали в одной из поврежденных квартир в Приморском районе. Взрывная волна выбила двери и окна и серьезно повредила помещение.

Кроме того, во время атаки Россия повредила три гражданских судна, которые двигались по украинскому морскому коридору в порты Большой Одессы. На одном из кораблей находился экипаж из граждан Китая. Еще одно судно под флагом Панама направлялось под загрузку масла.