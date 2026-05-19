Россия атаковала Одесскую область: последствия удара дрона
В ночь на 19 мая российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом в очередной раз был Измаильский район, где после попадания дрона загорелось складское помещение.
О последствиях атаки информирует Новини.LIVE со ссылкой на официальные сообщения.
Последствия атаки на Измаил
По словам главы Одесской военной администрации Олега Кипера, большинство воздушных целей удалось сбить силам противовоздушной обороны. Впрочем, один из беспилотников попал в здание склада в Измаильском районе.
"БпЛА попал в здание склада, повредив кровлю и окна. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели", — сообщил глава ОГА.
В ГСЧС уточнили, что возгорание произошло в пустом складском помещении. Спасателям удалось не допустить распространения огня на большую площадь. К ликвидации последствий привлекали 14 пожарных, пять единиц техники ГСЧС, а также пожарное подразделение Нацгвардии. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Возмещение за разрушенное имущество
В то же время городской голова Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что после атаки в городе работают специальные группы, которые фиксируют последствия обстрела и объемы повреждений.
"Городская община оказывает всю необходимую помощь. Нужно обратиться с 8.00 до 20.00 без выходных по телефонам (04841) 7-52-21, (098) 831 36 63", — написал мэр.
Жителям, чье жилье пострадало в результате атаки, рекомендуют обращаться к специалистам управления ЖКХ и социальной защиты или звонить по телефонам городского совета.
Атака на Одессу
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 18 мая российские войска дважды массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела разрушениям подверглись четыре многоэтажки и 22 частных дома. Из-за атаки пострадали два человека — 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Также журналисты Новини.LIVE побывали в одной из поврежденных квартир в Приморском районе. Взрывная волна выбила двери и окна и серьезно повредила помещение.
Кроме того, во время атаки Россия повредила три гражданских судна, которые двигались по украинскому морскому коридору в порты Большой Одессы. На одном из кораблей находился экипаж из граждан Китая. Еще одно судно под флагом Панама направлялось под загрузку масла.