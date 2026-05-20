Стоимость электроэнергии в Одессе: тариф за кВт·ч в июне

Женщина считает расходы на коммуналку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы остается неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксированная.

Цены на свет в Одессе в июне

Сейчас одесситы платят 4,32 грн за кВт-ч электроэнергии. Именно этот тариф действует для большинства квартир и частных домов.

Тариф с двузначными счетчиком

Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время электроэнергия обходится дешевле.

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-час;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт-ч.

Как установить ночной счетчик

Чтобы перейти на тариф "день-ночь", нужно:

Обратиться к оператору системы распределения электроэнергии.

Приобрести сертифицированный двухзонный счетчик.

Подать заявление на его установку и программирование.

После монтажа счетчик официально регистрируют и переводят абонента на новый тариф.

После этого электроэнергия автоматически будет считаться отдельно днем и ночью.

Как можно экономить на электроэнергии

Больше всего экономят люди, которые переносят часть потребления на ночь. Например:

запускают стиральную или посудомоечную машину после 23:00;

включают бойлер в ночное время;

заряжают электротранспорт или технику ночью;

пользуются электроотоплением в ночной период.

По подсчетам профильных ресурсов, экономия с двухзонным счетчиком может составлять несколько сотен гривен в месяц в зависимости от объемов потребления.

В Одессе могут вырасти цены на воду

В Одессе могут существенно вырасти тарифы на воду и канализацию. "Инфоксводоканал" опубликовал проект новых расценок, по которому для населения общая стоимость услуг может вырасти почти до 94 гривен за кубометр. Так, предприятие предлагает установить новые тарифы для населения:

50,96 грн за кубометр водоснабжения;

42,69 грн за водоотвод.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе в июне этого года тарифы на вывоз бытовых отходов останутся разными в зависимости от района города и компании, которая обслуживает дома. Суммы в платежках для многих одесситов уже превышают 30 гривен на человека ежемесячно.

Также Новини.LIVE сообщали, что сегодня, 20 мая, россияне атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Без света остались десятки тысяч семей. На утро энергетикам уже удалось запитать часть домов. Восстановительные работы продолжаются.