Вода в Одесі може подорожчати майже утричі: проєкт тарифів

Вода тече з крана. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі можуть суттєво зрости тарифи на воду та каналізацію. "Інфоксводоканал" опублікував проєкт нових розцінок, за яким для населення загальна вартість послуг може зрости майже до 94 гривень за кубометр.

Про це інформує Новини.LIVE.

Нові тарифи на воду для населення

Наразі для жителів Одеси діють тарифи, затверджені ще у 2021 році. Вони залишалися незмінними навіть після початку повномасштабної війни. Станом на травень 2026 року одесити платять:

17,92 грн за кубометр водопостачання;

17,24 грн за водовідведення.

Разом це становить приблизно 35,16 грн за кубометр із ПДВ.

Тепер підприємство пропонує встановити нові тарифи для населення:

Читайте також:

50,96 грн за кубометр водопостачання;

42,69 грн за водовідведення.

У сумі це вже 93,66 грн за кубометр із ПДВ. Таким чином, вода для населення може подорожчати майже у 2,7 раза.

Нові тарифи на воду від Інфоксводоканалу. Фото: скриншот

Чому тарифи можуть зрости

В "Інфоксводоканалі" пояснюють, що чинні тарифи більше не покривають реальних витрат підприємства. Там заявляють, що за останні роки суттєво подорожчали електроенергія, реагенти, пальне, ремонтні роботи та зарплати працівників. Окремо у компанії наголошують, що додаткові витрати виникли після російських обстрілів та підтоплення восени 2025 року.

За даними підприємства, зараз тариф для населення покриває лише 60,1% собівартості водопостачання та 73,5% водовідведення. Однією з головних причин підвищення називають електроенергію, а також значно збільшилися витрати на ремонти мереж.

Водночас наразі йдеться лише про проєкт зміни тарифів. Остаточне рішення ще має ухвалити НКРЕКП. Зауваження та пропозиції щодо нових тарифів одесити можуть надсилати до 29 травня 2026 року.

Тема водопостачання останнім часом особливо активно обговорюється в Одесі після заяв про ризики атак на критичну інфраструктуру регіону. Раніше Новини.LIVE з посиланням на віцепрезидента Української водної асоціації Артема Ширу писали, що водопостачання у місті має структуру тільки з однією трубою, тому якщо в неї прилетить ракета — проблеми не вирішити місяцями.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у травні 2026 року комунальні платежі в Одесі не зазнають змін. Міська влада та постачальники послуг підтвердили, що розцінки на електрику, блакитне паливо, водопостачання та транспорт лишаються на попередніх відмітках. Усі нарахування за поточний місяць будуть проведені за вже знайомими одеситам ставками.