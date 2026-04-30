Комунальні послуги в Одесі: тарифи для містян у травні

У травні 2026 року комунальні платежі в Одесі не зазнають змін. Міська влада та постачальники послуг підтвердили, що розцінки на електрику, блакитне паливо, водопостачання та транспорт лишаються на попередніх відмітках. Усі нарахування за поточний місяць будуть проведені за вже знайомими одеситам ставками.

Новини.LIVE підготували актуальний огляд вартості основних послуг для мешканців Одеси.

Тариф на світло

Побутові споживачі продовжують сплачувати за електроенергію 4,32 грн за кожну кВт·год. Ті, у кого встановлено багатозонні прилади обліку, мають змогу зменшити витрати в нічний час, коли ціна становить 2,16 грн за кВт·год. Для будинків, що використовують електрику для опалення, зберігається спеціальна ціна 2,64 грн за кВт·год при споживанні до 2 000 кВт·год на місяць.

Ціна газу

Вартість газу для одеситів залишається стабільною — 7,96 грн за кубічний метр (з ПДВ). Оскільки послуга з розподілу газу оплачується за окремою квитанцією, реальна вартість ресурсу для кінцевого споживача перевищує 9 грн за кубометр. Підсумкова сума в чеку формується на основі фактично використаного обсягу газу.

Оплата за воду

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення коштують 14,93 грн та 14,37 грн за куб відповідно (без врахування податків). З урахуванням ПДВ мешканці Одеси платять приблизно 35 грн за кожен кубометр води та стоків. Загальні витрати у платіжці напряму залежать від того, скільки води було витрачено згідно з показниками лічильників.

Читайте також:

Вивіз сміття

Ціна за вивезення твердих побутових відходів варіюється залежно від обслуговуючої компанії та житлового сектору. Жителі багатоповерхівок отримують рахунки від 33,99 до 35,49 грн з особи. Власники приватних будинків сплачують більше — від 58,68 до 61,26 грн. Кількість прописаних у квартирі чи будинку людей безпосередньо впливає на підсумкову суму.

Тариф на опалення

Вартість теплової енергії для населення зафіксована на рівні 1813 грн за гігакалорію. Для об'єктів без теплових лічильників застосовується розрахунок за площею оселі, що в середньому дорівнює 30,7 грн за квадратний метр. Сума до сплати коливається залежно від метражу квартири або обсягу реально спожитого тепла за показниками загальнобудинкового приладу. Водночас для непобутових споживачів ціни залишаються значно вищими. Бюджетна сфера сплачує понад 4500 грн, релігійні установи — майже 5000 грн, а комерційні організації — понад 5500 грн за кожну гігакалорію. Різниця зумовлена відсутністю пільг та механізмів державного стримування цін для цих категорій.

Вартість проїзду

В Одесі триває відновлення роботи муніципального електротранспорту після пошкоджень енергомереж. Частина рухомого складу трамваїв та тролейбусів уже вийшла на лінії, проте стабільність роботи поки обмежена. Для зручності містян продовжують працювати безкоштовні соціальні автобуси, які компенсують дефіцит транспорту на найбільш завантажених напрямках. Ціна квитка в трамваях та тролейбусах становить 15 грн. У міських маршрутках вартість проїзду не змінювалася: 20 грн за поїздку в межах Одеси та 40 грн у напрямку Овідіопольської дороги.

Також діють міжміські тарифи:

Південне: 95 грн (з 18 квітня тариф зріс із 70 грн)

Чорноморськ–Одеса: 65 грн (з 15 квітня тариф зріс із 50 грн)

Паркування у місті

Година користування місцем на муніципальному паркувальному майданчику коштує 30 грн. Користувачі, що залишають авто на довгий термін, можуть придбати абонемент: місячний вартує близько 2500 грн, а річний — приблизно 22 800 грн. Такі опції дозволяють дещо зменшити навантаження на бюджет при щоденному використанні парковок.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі всі учні з 1 по 11 клас мають право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Пільга діє на трамваї та тролейбуси до завершення воєнного стану. Скористатися нею можна через цифровий "Мрія-ID" або паперову довідку зі школи.

Також Новини.LIVE писали, що на півдні Одеської області подорожчали автобусні квитки. Найбільше зростання зафіксували на маршрутах до Одеси. Перевізники пояснюють це здорожчанням палива. Водночас деякі напрямки поки тримають старі ціни.