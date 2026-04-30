Коммунальные услуги в Одессе: тарифы для горожан в мае

В мае 2026 года коммунальные платежи в Одессе не претерпят изменений. Городские власти и поставщики услуг подтвердили, что расценки на электричество, голубое топливо, водоснабжение и транспорт остаются на прежних отметках. Все начисления за текущий месяц будут произведены по уже знакомым одесситам ставкам.

Тариф на свет

Бытовые потребители продолжают платить за электроэнергию 4,32 грн за каждый кВт-час. Те, у кого установлены многозонные приборы учета, могут уменьшить расходы в ночное время, когда цена составляет 2,16 грн за кВт-ч. Для домов, использующих электричество для отопления, сохраняется специальная цена 2,64 грн за кВт-ч при потреблении до 2 000 кВт-ч в месяц.

Цена газа

Стоимость газа для одесситов остается стабильной — 7,96 грн за кубический метр (с НДС). Поскольку услуга по распределению газа оплачивается по отдельной квитанции, реальная стоимость ресурса для конечного потребителя превышает 9 грн за кубометр. Итоговая сумма в чеке формируется на основе фактически использованного объема газа.

Оплата за воду

Услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу стоят 14,93 грн и 14,37 грн за куб соответственно (без учета налогов). С учетом НДС жители Одессы платят примерно 35 грн за каждый кубометр воды и стоков. Общие расходы в платежке напрямую зависят от того, сколько воды было потрачено согласно показаниям счетчиков.

Вывоз мусора

Цена за вывоз твердых бытовых отходов варьируется в зависимости от обслуживающей компании и жилого сектора. Жители многоэтажек получают счета от 33,99 до 35,49 грн с человека. Владельцы частных домов платят больше — от 58,68 до 61,26 грн. Количество прописанных в квартире или доме людей непосредственно влияет на итоговую сумму.

Тариф на отопление

Стоимость тепловой энергии для населения зафиксирована на уровне 1813 грн за гигакалорию. Для объектов без тепловых счетчиков применяется расчет по площади дома, что в среднем равно 30,7 грн за квадратный метр. Сумма к оплате колеблется в зависимости от метража квартиры или объема реально потребленного тепла по показаниям общедомового прибора. В то же время для небытовых потребителей цены остаются значительно выше. Бюджетная сфера платит более 4500 грн, религиозные учреждения — почти 5000 грн, а коммерческие организации — более 5500 грн за каждую гигакалорию. Разница обусловлена отсутствием льгот и механизмов государственного сдерживания цен для этих категорий.

Стоимость проезда

В Одессе продолжается восстановление работы муниципального электротранспорта после повреждений энергосетей. Часть подвижного состава трамваев и троллейбусов уже вышла на линии, однако стабильность работы пока ограничена. Для удобства горожан продолжают работать бесплатные социальные автобусы, которые компенсируют дефицит транспорта на наиболее загруженных направлениях. Цена билета в трамваях и троллейбусах составляет 15 грн. В городских маршрутках стоимость проезда не менялась: 20 грн за поездку в пределах Одессы и 40 грн в направлении Овидиопольской дороги.

Также действуют междугородние тарифы:

Южное: 95 грн (с 18 апреля тариф вырос с 70 грн)

Черноморск-Одесса: 65 грн (с 15 апреля тариф вырос с 50 грн)

Парковка в городе

Час пользования местом на муниципальной парковке стоит 30 грн. Пользователи, которые оставляют авто на долгий срок, могут приобрести абонемент: месячный стоит около 2500 грн, а годовой — примерно 22 800 грн. Такие опции позволяют несколько уменьшить нагрузку на бюджет при ежедневном использовании парковок.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота действует на трамваи и троллейбусы до завершения военного положения. Воспользоваться ею можно через цифровой "Мрия-ID" или бумажную справку из школы.

Также Новини.LIVE писали, что на юге Одесской области подорожали автобусные билеты. Наибольший рост зафиксировали на маршрутах в Одессу. Перевозчики объясняют это подорожанием топлива. В то же время некоторые направления пока держат старые цены.