Частина Одеси майже добу залишилася без води та світла

У частині Київського району Одеси 12 травня тимчасово вимкнуть воду через ремонт на водопроводі. Обмеження триватимуть майже весь день — зранку і до пізнього вечора. Для мешканців організують підвіз технічної води. Також у районі заплановані ремонтні роботи на електромережах, через що частина будинків залишиться без світла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.

Відключення водопостачання

Філія "Інфоксводоканал" повідомила про аварійне відключення водопостачання 12 травня 2026 року. Його перекриють з 09:30 до 23:00 через ремонт на об’єктах водопроводу. Без води залишаться мешканці таких вулиць:

Люстдорфська дорога, 160–262

Князя Ярослава Мудрого, 1–25

Євгена Чикаленка, 44–78 та 55–87

Архітекторська, 12–24

Сім’ї Глодан, 21–65

Академіка Корольова, 35–87 та 72–122

площа Незалежності, 1

Тролейбусна

Трамвайна

Також у частині району буде знижений тиск водопостачання. Це стосуватиметься Люстдорфської дороги, Костанді, Небесної Сотні, Інглезі, Тополиної, Левітана, Академіка Вернадського та ще кількох вулиць.

Підвіз води

Через масштабне відключення води у Київському районі міська влада організує підвіз технічної води. Машини працюватимуть з 09:30 за такими адресами:

ріг вулиці Чикаленка та Люстдорфської дороги

вул. Чикаленка, 59д

вул. Ярослава Мудрого, 23

вул. Ярослава Мудрого, 16

ріг Архітекторської та Академіка Корольова

Мешканців просять заздалегідь зробити запас питної води на час ремонту.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Вимкнення світла

Крім проблем із водопостачанням, 12 травня у Київському районі Одеси проводитимуть планові роботи на електромережах. Енергетики "ДТЕК Одеські електромережі" ремонтуватимуть обладнання з 08:00 до 17:00. На цей час частину будинків тимчасово знеструмлять. У компанії попередили, що через повітряну тривогу ремонт може затягнутися довше запланованого часу. Енергетики обіцяють завершити роботи якомога швидше та повернути електропостачання до осель.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі у разі удару РФ по водопостачанню наслідки можуть бути значно серйознішими, ніж під час блекаутів. Місто має вразливу систему, і її відновлення у випадку пошкодження може затягнутися на місяці.

Також Новини.LIVE писали, що у травні 2026 року вартість водопостачання для жителів Одеси не коригуватиметься. Тарифи для населення залишаються на рівні, встановленому ще в 2024 році. Водночас для небюджетних споживачів з 1 січня 2026 року "Інфоксводоканал" оновив ціну на воду.