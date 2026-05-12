Часть Одессы почти сутки осталась без воды и света
В части Киевского района Одессы 12 мая временно отключат воду из-за ремонта на водопроводе. Ограничения продлятся почти весь день — с утра и до позднего вечера. Для жителей организуют подвоз технической воды. Также в районе запланированы ремонтные работы на электросетях, из-за чего часть домов останется без света.
Отключение водоснабжения
Филиал "Инфоксводоканал" сообщил об аварийном отключении водоснабжения 12 мая 2026 года. Его перекроют с 09:30 до 23:00 из-за ремонта на объектах водопровода. Без воды останутся жители таких улиц:
- Люстдорфская дорога, 160-262
- Князя Ярослава Мудрого, 1-25
- Евгения Чикаленко, 44-78 и 55-87
- Архитекторская, 12-24
- Семьи Глодан, 21-65
- Академика Королева, 35-87 и 72-122
- площадь Независимости, 1
- Троллейбусная
- Трамвайная
Также в части района будет снижено давление водоснабжения. Это будет касаться Люстдорфской дороги, Костанди, Небесной Сотни, Инглези, Тополиной, Левитана, Академика Вернадского и еще нескольких улиц.
Подвоз воды
Из-за масштабного отключения воды в Киевском районе городские власти организуют подвоз технической воды. Машины будут работать с 09:30 по следующим адресам:
- угол улицы Чикаленко и Люстдорфской дороги
- ул. Чикаленко, 59д
- ул. Ярослава Мудрого, 23
- ул. Ярослава Мудрого, 16
- угол Архитекторской и Академика Королева
Жителей просят заранее сделать запас питьевой воды на время ремонта.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Отключение света
Кроме проблем с водоснабжением, 12 мая в Киевском районе Одессы будут проводиться плановые работы на электросетях. Энергетики "ДТЭК Одесские электросети" будут ремонтировать оборудование с 08:00 до 17:00. На это время часть домов временно обесточат. В компании предупредили, что из-за воздушной тревоги ремонт может затянуться дольше запланированного времени. Энергетики обещают завершить работы как можно скорее и вернуть электроснабжение в дома.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в случае удара РФ по водоснабжению последствия могут быть значительно серьезнее, чем во время блэкаутов. Город имеет уязвимую систему, и ее восстановление в случае повреждения может затянуться на месяцы.
Также Новини.LIVE писали, что в мае 2026 года стоимость водоснабжения для жителей Одессы не будет корректироваться. Тарифы для населения остаются на уровне, установленном еще в 2024 году. В то же время для небюджетных потребителей с 1 января 2026 года "Инфоксводоканал" обновил цену на воду.