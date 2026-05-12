Часть Одессы почти сутки осталась без воды и света

В части Киевского района Одессы 12 мая временно отключат воду из-за ремонта на водопроводе. Ограничения продлятся почти весь день — с утра и до позднего вечера. Для жителей организуют подвоз технической воды. Также в районе запланированы ремонтные работы на электросетях, из-за чего часть домов останется без света.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

Отключение водоснабжения

Филиал "Инфоксводоканал" сообщил об аварийном отключении водоснабжения 12 мая 2026 года. Его перекроют с 09:30 до 23:00 из-за ремонта на объектах водопровода. Без воды останутся жители таких улиц:

Люстдорфская дорога, 160-262

Князя Ярослава Мудрого, 1-25

Евгения Чикаленко, 44-78 и 55-87

Архитекторская, 12-24

Семьи Глодан, 21-65

Академика Королева, 35-87 и 72-122

площадь Независимости, 1

Троллейбусная

Трамвайная

Также в части района будет снижено давление водоснабжения. Это будет касаться Люстдорфской дороги, Костанди, Небесной Сотни, Инглези, Тополиной, Левитана, Академика Вернадского и еще нескольких улиц.

Подвоз воды

Из-за масштабного отключения воды в Киевском районе городские власти организуют подвоз технической воды. Машины будут работать с 09:30 по следующим адресам:

угол улицы Чикаленко и Люстдорфской дороги

ул. Чикаленко, 59д

ул. Ярослава Мудрого, 23

ул. Ярослава Мудрого, 16

угол Архитекторской и Академика Королева

Жителей просят заранее сделать запас питьевой воды на время ремонта.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Отключение света

Кроме проблем с водоснабжением, 12 мая в Киевском районе Одессы будут проводиться плановые работы на электросетях. Энергетики "ДТЭК Одесские электросети" будут ремонтировать оборудование с 08:00 до 17:00. На это время часть домов временно обесточат. В компании предупредили, что из-за воздушной тревоги ремонт может затянуться дольше запланированного времени. Энергетики обещают завершить работы как можно скорее и вернуть электроснабжение в дома.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в случае удара РФ по водоснабжению последствия могут быть значительно серьезнее, чем во время блэкаутов. Город имеет уязвимую систему, и ее восстановление в случае повреждения может затянуться на месяцы.

Также Новини.LIVE писали, что в мае 2026 года стоимость водоснабжения для жителей Одессы не будет корректироваться. Тарифы для населения остаются на уровне, установленном еще в 2024 году. В то же время для небюджетных потребителей с 1 января 2026 года "Инфоксводоканал" обновил цену на воду.