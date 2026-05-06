Запуск питної води у Миколаєві: стали відомі терміни

У Миколаєві вже у травні можуть запустити подачу питної води в міську мережу. Зараз у кранах залишається технічна вода, але система проходить фінальні етапи підготовки. У місті завершують будівництво фільтрувальної станції та оновлюють мережі. Паралельно триває завершення ключових робіт, без яких запуск неможливий.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Що відомо про запуск

У Миколаєві очікують, що після завершення всіх технічних етапів вода почне надходити як питна. Остаточний запуск залежить від введення в експлуатацію очисних споруд і передачі їх на баланс водоканалу. Паралельно триває перевірка систем і підготовка до стабільної роботи всієї мережі.

"Ми отримали інформацію, що в травні нарешті будуть запущені ці очисні споруди і передані на баланс Миколаївводоканалу", — сказав Олександр Сєнкевич.

Чому це зайняло час

Проєкт затягнувся через складні технічні роботи та зміну джерела води. Раніше місто використовувало дніпровську воду, тепер перейшло на воду з Південного Бугу, яка має інші характеристики. Через це довелося будувати нову систему очищення та одночасно перебудовувати частину мереж у місті.

"Це справді технічні проблеми. За такий короткий строк дивовижно, що побудували новий водопровід і зараз завершують фільтрувальну станцію", — пояснив Сєнкевич.

Довгострокові плани

Окремо місто розвиває нові проєкти водоочищення разом із міжнародними партнерами. Йдеться про будівництво додаткових фільтрувальних станцій, які дозволять очищати навіть складну за складом воду. У мерії зазначають, що це довгострокова робота, яка триватиме ще кілька років.

"Ми працюємо з Європейським інвестиційним банком, щоб побудувати додаткові фільтрувальні станції для очищення будь-якої води до питної", — додав мер.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 січня, Наглядова рада представила нового генерального директора МКП "Миколаївводоканал". Це перший випадок, коли керівника такого підприємства обрали через повноцінну конкурсну процедуру.

Також Новини.LIVE писали, що у Миколаєві нині перебуває близько 450 тисяч людей, серед них — 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На початку повномасштабної війни місто масово евакуювали через загрозу штурму та постійні обстріли. Це рішення, за словами міського голови, допомогло зменшити кількість жертв. Згодом мешканці почали поступово повертатися.