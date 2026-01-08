Сєнкевич розповів, скільки людей зараз живе в Миколаєві

Люди набирають воду у Миколаєві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Миколаєві нині перебуває близько 450 тисяч людей, серед них — 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На початку повномасштабної війни місто масово евакуювали через загрозу штурму та постійні обстріли. Це рішення, за словами міського голови, допомогло зменшити кількість жертв. Згодом мешканці почали поступово повертатися.

Про це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів в інтерв’ю Новини.LIVE.

Виїзд населення

Мер Миколаєва нагадав, що у 2022 році особисто закликав людей виїжджати з міста через реальну небезпеку з боку російських військ. Міська влада разом із волонтерами та міжнародними організаціями запустила евакуаційні автобуси. До літа 2022 року населення Миколаєва скоротилося з приблизно 500 тисяч до 230 тисяч людей. Сєнкевич наголосив, що це рішення дозволило уникнути масових жертв під час ракетних ударів. За його словами, були випадки, коли ракети знищували цілі під’їзди, але гинули одна-дві людини або не було жертв узагалі.

"Приїжджаєш і бачиш — усе розгромлено, немає живого місця. Питаєш: скільки загиблих? Жодного. Двоє чи троє поранених у сусідньому будинку. Я вважаю, що Миколаїв під крилом Святого Миколая", — сказав міський голова.

Повернення людей

Міський голова також розповів, скільки людей нині перебуває у Миколаєві. За його словами, після масової евакуації мешканці поступово почали повертатися, а місто прийняло тисячі переселенців із прифронтових регіонів.

"У нас зараз офіційно зареєстровано 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Загалом у Миколаєві нині перебуває близько 450 тисяч людей. Ми рахуємо це за кількістю спожитої води, вивезеного сміття та даними мобільних операторів — це не цифри зі стелі", — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, Сєнкевич заявив, що росіяни знищили в Миколаєві все що було можливо. Також ми писали про те, що Миколаїв може залишитися без питної води.