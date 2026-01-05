Відео
Релоканти вже не повернуться — Сєнкевич про бізнес у Миколаєві

Дата публікації: 5 січня 2026 03:49
Зовнішній інвестор не піде до Миколава — мер Сєнкевич пояснив побоювання бізнесменів
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Кадр з інтерв'ю

Більшість бізнесів, які релокувалися з Миколаєва, вже не повернуться назад. Максимум, на що можна розраховувати — це відкриття філій або "других офісів".

Такий песимістичний прогноз озвучив міський голова Олександр Сєнкевич в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Читайте також:

Фактор страху для інвесторів

Причина очевидна — війна і постійна загроза. Сєнкевич наголосив: поки Путін декларує наміри захопити Миколаїв та Одесу, про серйозні гроші можна забути.

"Зовнішній інвестор взагалі не розглядає ці території зараз для інвестицій. Навіщо вкладати в щось, що завтра буде зруйновано ракетою?", — пояснив мер.

Внутрішній інвестор теж діє вкрай обережно і буму немає.

Що може змінити ситуацію

На думку Сєнкевича, єдиний інструмент, який може хоч якось оживити економіку регіону — це страхування воєнних ризиків. Без цього механізму активного повернення капіталу чекати не варто.

"Ми продовжуємо знаходитися у стані війни. Путін декларує, що хоче досягнути цілей своєї "спецоперації". Які ці цілі? Денацифікація? Що у нього в голові?", — риторично запитує міський голова.

Раніше в інтерв'ю Олександр Сєнкевич попередив, що через глобальні зміни клімату Україні може не вистачити питної води. Проте Миколаїв вже готується до такої небезпеки.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область виявилася готовою до зимових випробувань. Тепер вона не залежить від критичної інфраструктури Одещини, а ще стала донором енергії для сусідів.

Миколаїв бізнес Олександр Сєнкевич релокація інвестиції мер
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
