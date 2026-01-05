Зовнішній інвестор не піде до Миколава — мер Сєнкевич пояснив побоювання бізнесменів

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Кадр з інтерв'ю

Більшість бізнесів, які релокувалися з Миколаєва, вже не повернуться назад. Максимум, на що можна розраховувати — це відкриття філій або "других офісів".

Такий песимістичний прогноз озвучив міський голова Олександр Сєнкевич в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Фактор страху для інвесторів

Причина очевидна — війна і постійна загроза. Сєнкевич наголосив: поки Путін декларує наміри захопити Миколаїв та Одесу, про серйозні гроші можна забути.

"Зовнішній інвестор взагалі не розглядає ці території зараз для інвестицій. Навіщо вкладати в щось, що завтра буде зруйновано ракетою?", — пояснив мер.

Внутрішній інвестор теж діє вкрай обережно і буму немає.

Що може змінити ситуацію

На думку Сєнкевича, єдиний інструмент, який може хоч якось оживити економіку регіону — це страхування воєнних ризиків. Без цього механізму активного повернення капіталу чекати не варто.

"Ми продовжуємо знаходитися у стані війни. Путін декларує, що хоче досягнути цілей своєї "спецоперації". Які ці цілі? Денацифікація? Що у нього в голові?", — риторично запитує міський голова.

