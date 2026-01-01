Кім розповів, як Миколаївщина живе в умовах блекаутів

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Миколаївщина виявилася готовою до зимових випробувань і область не залежить від критичної інфраструктури сусідньої Одещини, яка серйозно постраждала від обстрілів. Щобільше, регіон сам став донором енергії для сусідів.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Реклама

Читайте також:

Фактор енергонезалежності

Кім пояснив, що ще у 2023–2024 роках область системно працювала над автономністю. Були впроваджені рішення, які зараз дають результат.

"Миколаївщина не залежить від критичної інфраструктури Одещини. Мало того, ми ще й допомагаємо Херсонщині в цьому плані", — підкреслив він.

За словами очільника ОВА, мережі розгалужені так, щоб підтримати деокуповані території, які теж потерпають від ворога.

Світло на Миколаївщині вимикають, але ситуація контрольована. Зараз в області діють графіки — 1–1,5 черги відключень на добу, а енергетики працюють цілодобово.

Завершити частину відновлювальних робіт планують вже протягом найближчих тижнів, запевняє Кім. Паралельно формують резерви обладнання на випадок нових атак. Щодо інших комунальних послуг, то тут все стабільно.

"По воді й газу в нас безперебійно поки що", — резюмував Віталій Кім.

Нагадаємо, що стало відомо, як навіть під час повних блекаутів українці зможуть бути на зв'язку.

Крім того, ми повідомляли, що наразі зелену енергетику використовують як спосіб стати незалежними від відключень світла.