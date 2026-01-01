Ким рассказал, как Николаевщина живет в условиях блэкаутов

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Николаевщина оказалась готовой к зимним испытаниям и область не зависит от критической инфраструктуры соседней Одесской области, которая серьезно пострадала от обстрелов. Более того, регион сам стал донором энергии для соседей.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Реклама

Читайте также:

Фактор энергонезависимости

Ким пояснил, что еще в 2023-2024 годах область системно работала над автономностью. Были внедрены решения, которые сейчас дают результат.

"Николаевщина не зависит от критической инфраструктуры Одесской области. Мало того, мы еще и помогаем Херсонщине в этом плане", — подчеркнул он.

По словам главы ОГА, сети разветвлены так, чтобы поддержать деоккупированные территории, которые тоже страдают от врага.

Свет на Николаевщине выключают, но ситуация контролируемая. Сейчас в области действуют графики — 1-1,5 очереди отключений в сутки, а энергетики работают круглосуточно.

Завершить часть восстановительных работ планируют уже в течение ближайших недель, уверяет Ким. Параллельно формируют резервы оборудования на случай новых атак. Что касается других коммунальных услуг, то здесь все стабильно.

"По воде и газу у нас бесперебойно пока", — резюмировал Виталий Ким.

Напомним, что стало известно, как даже во время полных блэкаутов украинцы смогут быть на связи.

Кроме того, мы сообщали, что сейчас зеленую энергетику используют как способ стать независимыми от отключений света.