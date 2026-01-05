Внешний инвестор не пойдет в Николаев — мэр Сенкевич объяснил опасения бизнесменов

Городской голова Николаева Александр Сенкевич. Фото: Кадр из интервью

Большинство бизнесов, которые релоцировались из Николаева, уже не вернутся обратно. Максимум, на что можно рассчитывать — это открытие филиалов или "вторых офисов".

Такой пессимистический прогноз озвучил городской голова Александр Сенкевич в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Фактор страха для инвесторов

Причина очевидна — война и постоянная угроза. Сенкевич подчеркнул: пока Путин декларирует намерения захватить Николаев и Одессу, о серьезных деньгах можно забыть.

"Внешний инвестор вообще не рассматривает эти территории сейчас для инвестиций. Зачем вкладывать во что-то, что завтра будет разрушено ракетой?", — пояснил мэр.

Внутренний инвестор тоже действует крайне осторожно и бума нет.

Что может изменить ситуацию

По мнению Сенкевича, единственный инструмент, который может хоть как-то оживить экономику региона — это страхование военных рисков. Без этого механизма активного возврата капитала ждать не стоит.

"Мы продолжаем находиться в состоянии войны. Путин декларирует, что хочет достичь целей своей "спецоперации". Какие эти цели? Денацификация? Что у него в голове?", — риторически спрашивает городской голова.

