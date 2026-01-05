Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Релоканты уже не вернутся — Сенкевич о бизнесе в Николаеве

Релоканты уже не вернутся — Сенкевич о бизнесе в Николаеве

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 03:49
Внешний инвестор не пойдет в Николаев — мэр Сенкевич объяснил опасения бизнесменов
Городской голова Николаева Александр Сенкевич. Фото: Кадр из интервью

Большинство бизнесов, которые релоцировались из Николаева, уже не вернутся обратно. Максимум, на что можно рассчитывать — это открытие филиалов или "вторых офисов".

Такой пессимистический прогноз озвучил городской голова Александр Сенкевич в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама
Читайте также:

Фактор страха для инвесторов

Причина очевидна — война и постоянная угроза. Сенкевич подчеркнул: пока Путин декларирует намерения захватить Николаев и Одессу, о серьезных деньгах можно забыть.

"Внешний инвестор вообще не рассматривает эти территории сейчас для инвестиций. Зачем вкладывать во что-то, что завтра будет разрушено ракетой?", — пояснил мэр.

Внутренний инвестор тоже действует крайне осторожно и бума нет.

Что может изменить ситуацию

По мнению Сенкевича, единственный инструмент, который может хоть как-то оживить экономику региона — это страхование военных рисков. Без этого механизма активного возврата капитала ждать не стоит.

"Мы продолжаем находиться в состоянии войны. Путин декларирует, что хочет достичь целей своей "спецоперации". Какие эти цели? Денацификация? Что у него в голове?", — риторически спрашивает городской голова.

Ранее в интервью Александр Сенкевич предупредил, что из-за глобальных изменений климата Украине может не хватить питьевой воды. Однако Николаев уже готовится к такой опасности.

Ранее председатель Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что область оказалась готовой к зимним испытаниям. Теперь она не зависит от критической инфраструктуры Одесской области, а еще стала донором энергии для соседей.

Николаев бизнес Александр Сенкевич релокация инвестиции мер
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации